Manchester United x Rangers: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga Europa

O Manchester United recebe nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), o Rangers, da Escócia, no Old Trafford, em partida válida pela penúltima rodada da Europa League.

Os Red Devils ocupam a sétima colocação da competição com 12 pontos, uma vitória pode colocar o time na terceira posição e seria essencial para, na última rodada, buscar a classificação direta para a próxima fase da competição, via G8. Em caso de derrota, a equipe será ultrapassada pelo próprio Rangers, que está em oitavo com 11 pontos, podendo ser ultrapassado por outros nove times.

A equipe escocesa também busca uma classificação via G8 e, portanto, precisa da vitória para seguir dependendo de si para conseguir a vaga nas oitavas de final.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão exclusiva do canal CazéTV, no youtube.

POSIÇÕES NA TABELA



Manchester United - 12 pontos em seis partidas - 3 vitórias e 3 empates



Rangers - 11 pontos em seis partidas - 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES







Manchester Unided



Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund



Técnico: Rúben Amorim

Rangers



Kelly; Tavernier, Propper, Balogun, Jefte; Barron, Raskin; Cerny, Bajrami, Yilmaz; Igamane



Técnico: Philippe Clement

ARBITRAGEM



A partida terá no apito o belga Erik Lambrechts.