Volta Redonda bate Botafogo em jogo de pênalti perdido por Patrick de Paula

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com direito a pênalti perdido por Patrick de Paula, o Botafogo foi derrotado pelo Volta Redonda por 2 a 1, no Nilton Santos, mesmo estando com um a mais desde os 22 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Alvinegro segue distante do G4 do Campeonato Carioca com apenas três pontos conquistados em quatro jogos.

Os gols - Gabriel Bahia abriu o placar para o Voltaço. Matheus Nascimento empatou e Bruno Santos colocou os visitantes na frente novamente.

Escorregou, isolou e foi vaiado - Patrick de Paula teve uma infelicidade em sua cobrança de pênalti. Ele escorregou na hora da batida e acabou isolando a bola. Após o lance, o volante passou a ser vaiado pelos botafoguenses.

VAR anulou — O Botafogo chegou a empatar aos 46 do segundo tempo com Adamo, mas após revisão no VAR constatou-se uma falta no lance.

Público pequeno - O jogo teve apenas 2.148 pagantes e 2.434 presentes no Nilton Santos.

Reecontro de Chay — A partida marcou o reencontro de Chay com o Botafogo. O meia foi destaque na Série B de 2021, antes do clube se tornar SAF. Esta foi a primeira vez que ele enfrentou o Alvinegro. O jogador teve o nome gritado pela torcida botafoguense.

O jogo

Os pouquíssimos torcedores que compareceram ao Nilton Santos assistiram um primeiro tempo animado, que se pecava pela qualidade técnica, entregou muita raça, lances de perigo e gols. Como os dois sistemas defensivos estavam espaçados e mal postados, os times chegavam com facilidade na área adversária. O Volta Redonda soube aproveitar melhor as falhas alvinegras e foi para o intervalo com o 2 a 1 no placar.

No segundo tempo, toda a inspiração do Botafogo acabou e o Voltaço passou a controlar a partida. O jogo parecia que ganharia emoção com a expulsão de Cayo Tenório aos 22 minutos, mas mesmo com um a mais o Alvinegro irritou sua torcida com a falta de criatividade. Para piorar, Patrick de Paula perdeu a chance do empate ao desperdiçar um pênalti e, no fim, o Glorioso ainda teve um gol anulado pelo VAR.

Gols

Golaço do Voltaço! - O Volta Redonda abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando Chay cruzou, a zaga do Botafogo afastou parcialmente e, na sobra, Gabriel Bahia emendou um chutaço, no ângulo do goleiro Raul.

Golaço do Botafogo! - O Botafogo igualou o placar também com um golaço. Aos 18, Matheus Nascimento recebeu dentro da área, deu um corte desconcertante no marcador e chutou no canto.

Voltaço na frente de novo! - Sanchez recebeu na lateral esquerda aos 33 e cruzou na medida para Bruno Santos, que de cabeça estufou a rede alvinegra.

BOTAFOGO 1 X 2 VOLTA REDONDA

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: 4ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

Data e hora: 22 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcelo Araújo Ossimo

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Adamo, Newton, Kauan Lindes (BOT); Robinho, Mirandinha (VOL)

Cartões vermelhos: Cayo Tenório (VOL)

Gols: Gabriel Bahia, aos 9 minutos do primeiro tempo (VOL); Matheus Nascimento, aos 18 minutos do primeiro tempo (BOT); Bruno Santos, aos 33 minutos do primeiro tempo (VOL)

Botafogo: Raul; Newton, Kawan (Kayke), Serafim e Lucyo (Huguinho); Kauê (Rafael Lobato), Patrick de Paula e Vitinho (Bernardo Valim); Kauan Lindes, Yarlen, Matheus Nascimento (Adamo). Técnico: Carlos Leiria.

Volta Redonda: Drosny, Cayo Tenório, Fabrício, Gabriel Bahia (Lucas Souza) e Sanchez; Pierre; Robinho e Chay (Bruno Barra); Marquinhos (MV), Kelvin (Mirandinha) e Bruno Santos (Heliardo). Técnico: Rogério Corrêa