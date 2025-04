Santos tenta melhorar aproveitamento recente ruim contra cariocas; veja desempenho

O Santos encara o Fluminense neste domingo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o Peixe tem como objetivo melhorar o aproveitamento ruim acumulado nos últimos dez jogos contra equipes cariocas.

Entre o final de 2022 e o início deste ano, o Alvinegro Praiano encontrou times do Rio de Janeiro dez vezes. A equipe conquistou apenas três vitórias, acumulou dois empates e amargou cinco derrotas. Assim, possui aproveitamento de apenas 36,6%.

O Peixe somou uma vitória contra o Flamengo e duas contra o Vasco, em duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Em novembro, o Santos venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no Maracanã. Os triunfos sobre o Cruzmaltino ocorreram em outubro e março. O primeiro terminou em 4 a 1, e o segundo em 1 a 0.

Os lances do jogo-treino desta manhã. Guilherme, duas vezes, e Deivid Washington, marcaram para o Santos. ?? pic.twitter.com/IJ3aIKfs5D ? Santos FC (@SantosFC) April 10, 2025

Adversário deste domingo, o Fluminense foi quem mais venceu o Santos no período, com dois triunfos em dois jogos. Flamengo, Vasco e Botafogo, com uma vitória, completam a lista de derrotas do time praiano para cariocas.

O revés para o Vasco, inclusive, marcou o último encontro do clube da Vila Belmiro com cariocas. O Peixe visitou o Gigante da Colina na estreia, no São Januário, e perdeu de virada, por 2 a 1. Barreal marcou o único gol santista.

O Santos vem de empate com o Bahia, no último domingo, e ainda não venceu no Brasileirão. A bola rola no Maracanã a partir das 21h30 (de Brasília).

Veja os últimos dez jogos do Santos contra cariocas

Vasco 2 x 1 Santos - Brasileirão 2025



Santos 0 x 3 Fluminense - Brasileirão 2023



Botafogo 1 x 1 Santos - Brasileirão 2023



Flamengo 1 x 2 Santos - Brasileirão 2023



Santos 4 x 1 Vasco - Brasileirão 2023



Fluminense 1 x 0 Santos - Brasileirão 2023



Santos 2 x 2 Botafogo - Brasileirão 2023



Santos 2 x 3 Flamengo - Brasileirão 2023



Vasco 0 x 1 Santos - Brasileirão 2023



Botafogo 3 x 0 Santos - Brasileirão 2022