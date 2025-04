Conmebol é culpada pela tragédia no Chile? Comentaristas opinam

Colo-Colo x Fortaleza foi cancelado no 2º tempo após uma invasão da torcida no gramado do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. No Fim de Papo, Luís Rosa e Renan Teixeira avaliaram quais devem ser as consequências do episódio.

A invasão, de acordo com o jornal local "La Tercera" foi motivada pela morte de dois torcedores do lado de fora do estádio, durante uma confusão nos arredores, envolvendo a polícia e pessoas que tentavam entrar sem ingressos.

Rosa: Consequências podem variar muito

Conmebol, a gente já viu que pode acontecer absolutamente tudo: desde tirar pontos do Colo-Colo até realizar outra partida. [...] Cabe à organização e à relação que a Conmebol teve com o poder público.

Luís Rosa

Renan: Conmebol deveria ser punida

Eu espero [punição à Conmebol. Se aconteceu dentro do que eles chamam de 'perímetro Conmebol', que ela seja responsabilizada. Mas, eu acho que o que vai acontecer, por causa da invasão, é que o Colo-Colo jogue com portões fechados. Acho que a Conmebol não vai ser responsabilizada e o clube será punido.

Renan Teixeira

