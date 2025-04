Santos aguarda aval de parceira para lançar 'camisa azul de Neymar'

O Santos espera pelo aval da Umbro para lançar a "camisa azul de Neymar".

O que aconteceu

A Umbro aceitou reeditar o famoso uniforme azul de Neymar, mas ainda não definiu a data de lançamento. O Santos quer vender o produto o quanto antes.

A empresa parceira do Peixe topou mudar o planejamento de 2025 para produzir a camisa azul. O uniforme 3 não seria esse, e a Umbro sabe que precisará de um grande estoque para atender a demanda prevista.

O modelo já foi aprovado pelo Santos. Fontes disseram ao UOL que o modelo "ficou maravilhoso" e "vai vender como água".

Com a volta de Neymar, o Santos pediu o uniforme azul turquesa, que ficou famoso entre 2012 e 2013. A peça é considerada uma relíquia entre os colecionadores.

A ideia é produzir uma camisa azul com a gola polo, com alterações suficientes para não esbarrar na patente da Nike. A empresa norte-americana é a antiga fornecedora do clube da Vila Belmiro e criadora do uniforme que virou febre.

Enquanto aguarda pela novidade, o Santos vai lançar o uniforme 2 na semana que vem. A camisa branca e preta terá referências dos esportes virtuais para atrair o público mais jovem.