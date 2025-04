Zubeldía justifica saída de Ferreira e assume responsabilidade por empate do São Paulo com Alianza

Após abrir 2 a 0, o São Paulo ficou apenas no empate de 2 a 2 com o Alianza Lima, nesta quinta-feira, pela fase de grupos da Libertadores. O técnico Luis Zubeldía assumiu a responsabilidade pelo placar no Morumbis e explicou a saída de Ferreira, autor dos dois gols do Tricolor, ainda aos 18 minutos do segundo tempo.

"O Ferreira, se deixo mais tempo, pode se lesionar. Não é uma novidade. Está cansado, cada vez que é exigido mais tempo que o normal, sofre lesões que os tiram 30 dias. Lucas, Oscar, os volantes... todos estão lesionados. E temos poucos extremos. Tivemos nossa chance para liquidar a partida. Libertadores é isso. 10 ou 15 minutos você perde o jogo", disse.

"Fizemos um bom jogo, mas foram 15 minutos ruins. A Libertadores te custa. O Ferreira já sofreu lesão e não posso me dar ao luxo de perder ele. Já temos quatro jogadores fora. Não posso perder outro. Não foi a mudança que custou o resultado. Foram os 15 minutos ruins. A minha decisão não foi boa, mas não pro tirar ele, poderia ter buscado outra opção, pode ser", completou.

O escolhido para entrar na vaga do artilheiro da noite foi o lateral esquerdo Wendell. Os dois gols dos visitantes, contudo, acabaram saindo pela esquerda.

"O Wendell é um jogador que pode jogar no ataque. Se não tenho uma mudança igual ao Ferreira... mas tenho que executar. Wendel é um bom jogador, técnico. Estamos focando nessa mudança, mas não é assim. O responsável fui eu", comentou o treinador argentino.

"A responsabilidade é minha. Eu que executo as mudanças, quem entra e sai. Deixar o Ferreirinha era um risco. Quem entra é responsabilidade minha, por isso o responsável fui eu. O Ferreirinha tinha que sair. Não é pelo Ferreirinha. Agora eu tenho que ver quem pode jogar quando ele sair. Não tenho um extremos para jogar ali. Foi por exclusão. Hoje, sem Lucas, não tenho muitas opções", ampliou.

Zubeldía viu com bons olhos o primeiro tempo do São Paulo, mas salientou que o time sofreu uma queda de rendimento na etapa final e isso acabou custando os três pontos.

"Não podemos suportar o ritmo no segundo tempo. Os jogadores foram cansando. Foi um jogo vertical no primeiro tempo. Fomos bem até os 15 minutos do segundo tempo também, não tanto quanto no primeiro, claro. No final também. Para fazer um segundo tempo igual, tínhamos que ter as mesmas características em campo. Poderíamos ter feito um gol a mais, tivemos muitas situações. Não aconteceu", finalizou.

Com o resultado, o São Paulo aparece na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos, dois a menos que o Libertad, que lidera. O Alianza Lima está em terceiro, com um. O lanterna é o Talleres, com zero.

O Tricolor volta a campo agora no domingo, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o próximo desafio pela Libertadores será apenas no dia 23 de abril, às 21h30, contra o Libertad, fora de casa, pela terceira rodada.