'Minha rede não me pertence': os ataques sexuais às repórteres de futebol

Bianca Molina, repórter de futebol da TNT Sports, treinava antes do trabalho quando recebeu uma notificação no Instagram: "Toda a feminista igual a você gosta muito disso. Não gosta?". Junto, um vídeo de um homem se masturbando.

Diariamente, jornalistas que atuam no esporte como Bianca são agredidas da mesma maneira: recebem fotos pornográficas que não solicitaram, enviadas por homens desconhecidos. Punições para casos assim ainda são raras.

"Uma mão na minha bunda é uma violação, assim como uma mensagem com o pênis de um homem que eu não conheço é uma violação. Me senti desrespeitada, violentada, invadida", falou Bianca à reportagem.

O primeiro reflexo de Bianca foi expor a conta do agressor. Mas ele a desafiou: "Gosta de exibir? Vou aguardar o seu processo de p... duro", provocou o homem, que utilizava a foto de uma criança em seu perfil.

Importunação, assédio ou estupro

A lei 13.718, de 2018, define a ação de enviar e publicar conteúdo pornográfico como a prática de um ato sexual ou libidinoso sem permissão da vítima, "com o objetivo de satisfazer sua lascívia ou a de terceiro". A pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão.

Ao UOL, a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo Fabíola Sucasas explicou que os agressores são considerados criminosos. O ato de enviar imagens da genitália sem consentimento acompanhadas de mensagens ofensivas é entendido como importunação sexual, assédio ou ameaça de estupro. A tipificação depende do caso.

Outras jornalistas ouvidas pela reportagem relatam normalização desse tipo de agressão. Quando recebem imagens indesejadas, o que acontece com frequência, bloqueiam o usuário e apagam as mensagens. O que elas não fazem é procurar as autoridades.

"Fiquei com a impressão de que vou numa delegacia e vão falar: 'Mas ele não te fez nada, ele só mandou um vídeo que tu nem precisava assistir'. Criei diálogos que poderiam acontecer que me desencorajaram", disse Bianca.

29 milhões de brasileiras assediadas em 2024

Segundo a promotora Fabíola Sucasas, esses homens têm a certeza da impunidade, o que torna o cenário preocupante já que faz com que as vítimas sintam-se incapazes de lutar contra a realidade. Além disso, ela entende que a investigação da autoria dos possíveis crimes é dificultada pelas ferramentas digitais.

"Certamente isso não exige só uma orientação específica e mais cautelosa para as mulheres que são vítimas, mas vai exigir do poder público, por meio das suas forças de segurança, o maior preparo em um treinamento específico para investigar esses casos", destacou Sucasas.

O comportamento desses homens, segundo Samira Bueno - diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) - está relacionado aos estereótipos de gênero enraizados na cultura, em que homens entendem que podem se comportar dessa maneira porque representam a masculinidade.

"É a ideia de que o homem tem domínio sobre tudo e todos e que tem o direito de assediar a mulher mesmo no mundo virtual. É o fiu-fiu na rua, as cantadas. Que mulher nunca atravessou a rua pra evitar passar na frente de um grupinho de homens? Homens estão encorajados a reproduzir, na internet, o que estão acostumados a fazer no espaço público", disse Samira.

A pesquisa "Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil", divulgada no início de março pelo FBSP e pelo Instituto Datafolha, aponta que mais de 29 milhões de brasileiras foram assediadas em 2024. Quase metade das entrevistadas (49,6%) relatou ter sofrido algum tipo de assédio, desde cantadas na rua até serem tocadas sem consentimento.

"Eu não escolhi ver ou receber"

Mariana Pereira, jornalista da ESPN Imagem: Arquivo Pessoal A vida da jornalista Mariana Pereira mudou há três meses quando um homem passou a enviar, via Instagram, imagens do próprio pênis periodicamente. A apresentadora da ESPN faz a denúncia à plataforma e bloqueia o usuário. Pouco depois, o homem usa outra conta e repete a agressão. O ciclo foto-bloqueio-conta nova se repete.

"É uma imagem horrorosa, que eu não escolhi ver ou receber. Ela vem na minha mente durante meu dia a dia. Sinto como se a minha rede social não me pertencesse mais. É o meu celular invadido por uma pessoa que não me conhece, que acha que tem o direito de me atacar, de invadir o meu corpo", destacou Mariana.

A jornalista cuida de sua saúde mental com o apoio de especialistas. No fim do ano passado, ela daria início ao desmame de medicamentos psiquiátricos, mas a situação em que ela foi colocada nos últimos meses a fez regredir. O médico que a acompanha indicou a continuidade do tratamento com os remédios.

Samira Bueno - diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) Imagem: Wanezza Soares "O homem que persegue na internet pode fazer o mesmo presencialmente. Ainda que tenha começado como uma prática online, nada impede que esse cara passe a perseguir essa mulher. E estamos falando de jornalistas esportivas, que cobrem esportes in loco. Esses autores de violência sabem que elas vão a determinado jogo e podem ficar esperando para tentar uma abordagem física. E o stalking é um fator preditivo para feminicídio", alertou Samira Bueno.

Crimes de stalking (perseguição) e amedrontamento, de acordo com o estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aumentaram 9,3% no país em relação a 2017. Um exemplo é o caso da adolescente Vitória Regina, um stalking revertido em feminicídio, segundo apontam as investigações da Polícia Civil de São Paulo.

Quando conversou com a reportagem, Mariana estava em processo de procurar as autoridades. Ela tinha o receio de Bianca e de outras jornalistas que sofrem com o problema. Ao ter contato com os relatos, a promotora Fabíola Sucasas procurou as jornalistas e, agora, a apresentadora da ESPN conseguiu levar seu caso à Justiça.

O que fazer?

Bianca Molina, Mariana Pereira e outras jornalistas ouvidas pela reportagem sofrem com o desencorajamento da denúncia.

"Me sinto responsabilizada por uma atitude em que sou a vítima. Se eu quero que algo aconteça com o meu agressor, preciso passar por um processo desgastante, que vai me dar vários gatilhos. Já fui desrespeitada em delegacia por ser mulher, já fui desrespeitada por policial por ser mulher, e eu vou precisar levar para essas pessoas um assédio que eu estou sofrendo", disse Mariana.

Uma vítima, que preferiu não se identificar para não se prejudicar durante o processo judicial está há oito meses esperando uma solução contra um agressor de redes sociais.

Segundo o estudo do FBSP, a maioria das mulheres não busca ajuda em casos de assédio e violência. O principal motivo alegado é terem resolvido a situação sozinhas (36,5%), seguido pela falta de provas (17,7%). O medo de represálias (13,9%) e a descrença na capacidade da polícia de oferecer solução (14,0%) também são fatores relevantes.

"É como se elas fossem silenciadas por uma série de fatores, dentre eles desacreditar da eficácia do sistema. Temos mecanismos que funcionam concomitantemente, o que é muito perverso. É a sensação de impunidade por parte do agressor, que se alimenta da falta de crença das vítimas, da crença que o sistema é ineficiente. Isso acaba desencorajando as vítimas e impede, inclusive, o próprio sistema de mudar para aprimorar a sua forma de atuação", comentou a promotora Fabíola Sucasas

Apesar disso, Fabíola Sucasas e a diretora-executiva do FBSP Samira Bueno indicam fortemente que as mulheres busquem as autoridades. "É muito importante que as mulheres registrem a ocorrência. Em qual lugar elas devem denunciar? Na Delegacia de Defesa da Mulher. Porque são delegacias especializadas na temática de violência de gênero, violência contra as mulheres que, em tese, devem contemplar profissionais que realizarão um atendimento respeitoso", recomendou Fabíola Sucasas.

"Infelizmente, o ser mulher no Brasil significa também você conviver num espaço público em que muitas vezes o seu corpo é visto como um ente público, quase como se fosse algo a ser compartilhado. Existe ainda essa visão de que o homem pode tocar essa mulher se ele quiser, pode fazer comentários desrespeitosos porque ele entende que ele tem legitimidade para fazer", opinou Samira Bueno.

A diretora do FBSP acredita que a escalada de denúncias e registros desse tipo de crime pode chamar atenção de tal maneira que paute o debate público e leve esses homens a serem responsabilizados e punidos.

E as redes sociais?

Imagem: Arte/UOL "Eu preciso de milhares de etapas para fazer uma transferência bancária e não entra na minha cabeça que não preciso de um reconhecimento facial para criar uma conta no Instagram. Posso colocar qualquer número, nome, email, e tenho um caminho imenso de possibilidades para atacar alguém. Como a pessoa volta com o mesmo apelido, a mesma foto e me manda fotos com o rosto dela e a gente não consegue identificar com uma leitura facial?", indagou Mariana.

O UOL procurou a Meta, responsável pelo Instagram, que disse que 'não vai comentar' o assunto.

A violação sexual de mulheres é uma violação a direitos humanos. Então, essas empresas não estão investindo, é porque elas não querem. Ainda falta uma regulação necessária nesse sentido. Nós sabemos que as grandes empresas são americanas, existem entraves sobre o que é lei no Brasil, mas nós não podemos negar que os direitos das mulheres são internacionais Fabíola Sucasas, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo