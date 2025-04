Saquarema dá início à temporada para quem sonha com elite do surfe mundial

A Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), será o epicentro do surfe sul-americano entre 12 e 20 de abril, com a realização da quinta edição do WSL Saquarema Surf Festival. O evento é um dos maiores festivais de surfe da América do Sul, reunindo competições de alto nível, como o Qualifying Series (QS), além de provas de Pro Junior e Longboard Pro.

A competição marcará o início da temporada regional de 2025/26, com surfistas de elite disputando pontos importantes em busca do Challenger Series, a divisão de acesso, de 2026.

Porta de entrada

O evento será especialmente importante para aqueles que buscam uma vaga no Challenger Series, já que o QS premiará o campeão com 6 mil pontos, a pontuação máxima para uma etapa regional, fundamental para quem sonha em um dia chegar à elite do surfe mundial.

Entre os atletas confirmados, estão grandes nomes como Jadson André, Peterson Crisanto, Alex Ribeiro, Michael Rodrigues e Silvana Lima, além de campeões passados do evento, como Lucas Vicente e Laura Raupp.

Não é só surfe

Este ano, o evento ganha um novo nome: REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Além das tradicionais competições de surfe, ele se expande para oferecer uma programação ainda mais completa.

O Skateboarding Challenge, que acontecerá nos dias 18 e 19 de abril, contará com a presença de grandes nomes do skate nacional, como o medalhista olímpico Pedro Barros, que vai comandar as manobras na mini-rampa.

Já o Sounds of Saquá promete agitar o público com apresentações musicais especiais e performances de bandas locais, garantindo diversão após as disputas nas águas.

Atividades para o público

O evento também terá atividades direcionadas à população de Saquarema e visitantes. Além das competições, haverá clínicas de surfe, palestras e ações ambientais, como mutirões de limpeza da praia e atividades educativas sobre preservação.