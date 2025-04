São Paulo desrespeitou a Libertadores? Comentaristas veem empate desastroso

O São Paulo relaxou no segundo tempo diante do Alianza Lima (PER), pela Copa Libertadores? Paulo Massini e Renan Teixeira avaliaram o desempenho da equipe tricolor no empate com os peruanos, no Fim de Papo.

Hoje (10), pela segunda rodada do Grupo D, o time tricolor abriu uma vantagem de dois gols na primeira etapa, mas levou o empate em 2 a 2 nos 45 minutos finais.

Renan: São Paulo baixou a guarda

No segundo tempo, o São Paulo fez uma coisa que poucas vezes eu vi o São Paulo fazendo: desrespeitar um adversário e a Copa Libertadores da América. Não se faz isso. Você não desrespeita esse campeonato, você não baixa a guarda. O Alianza Lima estava entregue e o São Paulo conseguiu [resgatar]. [...] É um resultado desastroso.

Renan Teixeira

Massini: Resultado mantém todos do grupo vivos

O jogo de hoje foi muito ruim porque ainda pode pôr o Talleres na conversa. Eles trocaram de técnico. Pode ser que dê vida para um time argentino buscar a segunda colocação. Para ser líder da chave, vai ter que ganhar do Libertad fora de casa.

Paulo Massini

