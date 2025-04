Allianz tem mais shows que jogos, mas bloqueia agenda para fases decisivas

Palmeiras e Corinthians se enfrentam amanhã, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão. O duelo será em Barueri por causa dos shows de Gilberto Gil no Allianz Parque nos dias 11 e 12 de abril, o que impossibilitaria qualquer operação para poder atuar no estádio.

A Real Arenas, empresa do grupo WTorre que cuida do Allianz, lamenta que o Palmeiras tenha de jogar o Dérbi e o próximo Choque-Rei longe de seu estádio, mas entende que a CBF tem uma boa parcela de culpa na história.

A entidade só divulgou a tabela detalhada das rodadas 2 a 12 da Série A no dia 28 de março, e deu pouco tempo para as partes pensarem em saídas para as datas em conflito — já que os shows são marcados com muita antecedência.

Palmeiras e WTorre vivem dias melhores e têm acordos

O Allianz Parque teve 46 datas para shows de grande ou médio porte no ano passado, um recorde na história do estádio. Por outro lado, 2024 foi o ano em que o Palmeiras menos teve o estádio à disposição (apenas 25 jogos, sem contar o ano da inauguração com dois jogos). Para efeito de comparação, em 2023 foram 36 shows e 32 jogos.

A equipe ficou quase dois meses sem usar o Allianz no início da temporada por que o composto termoplástico, que fazia o preenchimento do gramado sintético, derreteu, e formava uma massa que grudava na chuteira dos atletas e prejudicava o jogo.

Em 2025, o Allianz Parque já recebeu 5 shows e esse número vai aumentar para 12 nas próximas semanas — e o Palmeiras só deve fazer mais 5 jogos no Allianz até o Super Mundial (são 9 até agora no ano). Os shows que aconteceram até agora foram: Jão (18 de janeiro), Twenty One Pilots (26 de janeiro), CarnaUOL (8 de fevereiro), Offspring (8 de março) e Simply Red (15 de março). Os que ainda vão acontecer: Gilberto Gil (11, 12, 25 e 26 de abril), Monsters of Rock (19 de abril) e System of a Down (10 e 11 de maio).

Twenty One Pilots, Gilberto Gil e System of a Down são os "culpados" pelo Palmeiras deixar o Allianz.

O Palmeiras perdeu o Allianz em três jogos deste ano, e a WTorre traçou uma estratégia para não prejudicar o Alviverde em jogos grandes. Todas as datas de mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, por exemplo, estão bloqueadas para receber shows e o Palmeiras não precisa deixar o estádio.

Os jogos que o Palmeiras perdeu/perderá no ano foram: Novorizontino (derrota por 2 a 1 no dia 25 de janeiro), o clássico contra o Corinthians deste fim de semana, e o Choque-Rei contra o São Paulo no dia 11 de maio.

Palmeiras e WTorre encerraram uma briga judicial de quase 10 anos pelo Allianz Parque no final do ano passado. As partes estimam que o clube pode faturar mais de R$ 60 milhões anuais com os repasses de receitas geradas pela arena.

Quem está no dia a dia de Palmeiras e WTorre garante que o acordo fez a relação mudar da água para o vinho. A questão do conflito de agendas, o diálogo, a logística e a programação para montagem e desmontagem dos palcos dos shows foram pontos que melhoraram — a prova disso é a megaoperação que Palmeiras e WTorre organizaram e durou mais de 13 horas para que o estádio tivesse público total na ida da final do Paulistão.

O Palmeiras fez a cessão do terreno do estádio para a WTorre até 2044 e, em troca, ganhou a reforma completa da arena e de parte do seu clube social sem custos. A partir de 2045, a cessão acaba e só o Palmeiras terá direito ao uso do local