Palmeiras x Corinthians: veja onde assistir ao Derby pela terceira rodada do Brasileirão

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians se enfrentam, às 18h30 (de Brasília), deste sábado (12), na Arena Barueri. Será o primeiro confronto entre os rivais após a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Alvinegro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar todas as emoções aqui, pelo site da Gazeta Esportiva.

TÁ COMEÇANDO A FICAR BOM! Tabela atualizada após a 2ª rodada do Brasileirão! Tá só começando! ??? pic.twitter.com/xbOAFyar4I ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 7, 2025

O Palmeiras vem de vitória pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão bateu o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, com gol de Richard Ríos, no Allianz Parque. Desta maneira, o time de Abel Ferreira manteve o 100% de aproveitamento na competição internacional, liderando o Grupo G.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras somou quatro pontos nas duas primeiras rodadas. Na estreia, em casa, empatou contra o Botafogo e, no último final de semana, bateu o Sport na Ilha do Retiro. Desta forma, os palestrinos aparecem na sétima posição do torneio nacional.

O Corinthians, por sua vez, buscou um importante empate fora de casa contra o América de Cali, da Colômbia. Ainda sem vencer na Copa Sul-Americana, o atual campeão paulista é o terceiro do Grupo C, com apenas um ponto somado nas duas primeiras partidas.

A fase no Brasileirão é muito similar a do rival. São quatro pontos somados nesta reta inicial de competição, já que empatou contra o Bahia, em Salvador, e venceu bem o Vasco, em partida disputada na Neo Química Arena. Atualmente, o Timão é o vice-líder, atrás do Internacional, que tem a mesma pontuação, no entanto vence pelo critério de cartões vermelhos. No último compromisso do Alvinegro pelo torneio nacional, o técnico Ramón Díaz foi expulso.