Jornal detalha mortes antes de Colo-Colo x Fortaleza; Conmebol cancela jogo

O jornal La Tercera, do Chile, detalhou as duas mortes ocorridas pouco antes de Colo-Colo x Fortaleza, jogo da Libertadores que foi cancelado no 2° tempo por um protesto diante da tragédia. O episódio ocorreu no Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

O que aconteceu

Segundo o veículo, a confusão começou antes do embate, quando alguns torcedores forçaram as entradas pelos setores Tucapel e Caupolicán — ambas na região da Avenida Marathon e destinadas aos mandantes.

A polícia foi acionada, e duas pessoas morreram em meio ao tumulto: um jovem de 18 anos e um menino de 13. Outros dez torcedores acabaram presos.

O La Tercera informou que um caminhão teria atropelado as vítimas, que foram esmagadas por uma estrutura que desabou em meio à confusão.

O promotor Francisco Mores detalhou ao jornal parte do ocorrido. Ele confirmou o esmagamento e disse que o caso será investigado com mais detalhes nas próximas horas.

Está sendo investigado se algum carro da polícia esteve envolvido nas mortes. O que se sabe até agora é que uma das barras esmaga estes dois jovens junto com um peso maior, um peso que pode ser atribuído a diferentes causas — e tudo está sendo investigado para poder determinar qual foi, finalmente, a causa da morte. [...] Várias pessoas tentaram derrubar as grades no interesse de tentar entrar no estádio, mas o contexto é pouco claro. Estamos trabalhando com as câmeras do local para poder determinar a forma como os eventos ocorreram Francisco Mores, ao La Tercera

A invasão

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante o 2° tempo da partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos.

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

A arbitragem paralisou o jogo, e os atletas não voltaram dos vestiários. Não houve agressões contra jogadores, árbitros e membros das comissões técnicas.

Torcedores do Colo-Colo invadiram gramado no 2° tempo da partida contra o Fortaleza Imagem: Javier TORRES / AFP

Conmebol se manifesta

A Conmebol só se manifestou sobre o caso quase duas horas após o ocorrido, quando a situação já estava controlada — e com o estádio vazio. Além da suspensão, houve recado em solidariedade às famílias das vítimas.

O cancelamento, segundo a entidade, foi feito "com base na falta de garantias de segurança por parte do clube e autoridades de segurança locais"

A Conmebol lamenta profundamente o falecimento de dois torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida entre Colo Colo e Fortaleza Esporte Clube. Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias e seres queridos. Estamos juntos neste momento difícil nota da Conmebol