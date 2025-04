Zubeldía lamenta empate tricolor: '15 minutos ruins custaram dois pontos'

Após abrir vantagem de dois gols, o São Paulo cedeu o empate para o Alianza Lima nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, no Morumbis, e o jogo terminou 2 a 2. O técnico Luis Zubeldía lamentou o momento ruim do Tricolor em que a equipe sofreu os dois gols, e afirmou que "15 minutos ruins custaram dois pontos".

O que aconteceu

O treinador justificou a saída do atacante Ferreirinha para a entrada do lateral Wendell. Zubeldía falou sobre as lesões frequentes do ponta do São Paulo, e afirmou que não pode arriscar o atleta por mais tempo do que os minutos atuados de forma seguida nesta quinta.

É um jogador que, se eu o deixar mais tempo, vai se lesionar. Todas as vezes que foi pressionado por mais tempo do que o normal, sofreu lesões musculares e então o deixamos de fora por 30 dias, 20 dias. Ou seja, cinco, seis jogos. Ninguém se lembra que Lucas está lesionado, que Oscar está lesionado, que os dois meio-campistas estão lesionados, Luis (Gustavo) e (Pablo) Maia. Houve uma desordem de 10 a 15 minutos pela qual pagamos caro, mas também posso dizer que tivemos nossa chance de matar o jogo. Na Copa Libertadores, nossos 15 minutos ruins custaram dois pontos.

Zubeldía, técnico do São Paulo

"Nosso time jogou bem, apresentou um bom futebol. Tivemos 15 minutos muito ruins, realmente não conseguimos nos estabelecer com a substituição", completou. "O que mais dói é isso. Depois de jogar um bom jogo, com muitas situações de gol, com muitas emoções, 15 minutos ruins nos deixa com um ponto. Copa Libertadores é assim".

O treinador assumiu a culpa pela substituição, e ressaltou que o problema não foi a saída do ponta, pois Ferreirinha precisava descansar após o confronto de intensidade.

Não é porque eu tirei o Ferreirinha, é porque, infelizmente, minha decisão não foi boa de colocar o Wendell. Não se trata de tirar o Ferreirinha. Ele entrou na zona de fadiga e, para nós, é um risco total Se eu não posso tirar um ponta depois de 20, 18 minutos (do segundo tempo), é porque algo não está certo.

O que mais o técnico disse em coletiva

Lucas Ferreira: "Fez um bom jogo, estou feliz e a verdade é que não se pode pedir mais nada dos pontas. Os dois (Lucas Ferreira e Ferreirinha) jogaram muito bem, desequilibraram, chutaram. Os dois fizeram um jogo muito bom. É difícil que eles suportem essa intensidade por 90 minutos, é muito difícil, então tenho que encontrar uma maneira de substituí-los, porque jogar com eles no início significa ter substitutos para o segundo tempo".

Situação de Arboleda: "O preparador físico me disse que o Arboleda não estava pronto para continuar, temos que ver como está a situação dele, é um desconforto muscular, não sabemos se será por 5, 10 ou 15 dias. Estamos naquele momento em que é claro que é importante vencer, mas há lesões ou há momentos em que precisamos mudar, foi uma questão que já aconteceu com 4 ou 5 jogadores que se machucaram, então vamos ver o que o médico diz".