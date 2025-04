Jogo entre Fortaleza e Colo-Colo é cancelado após invasão de torcedores

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza precisou ser interrompida após uma confusão generalizada no Estádio Monumental.

O duelo, válido pela fase de grupos da Libertadores, foi cancelado após ser suspenso por volta dos 24 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 0 a 0.

O que aconteceu

Torcedores chilenos invadiram o gramado e provocaram tumulto nas arquibancadas, forçando a paralisação e o posterior cancelamento do jogo. A Conmebol ainda irá definir quando a partida será retomada.

Torcedores arremessaram objetos em direção ao gramado e conseguiram quebrar o vidro de proteção das arquibancadas, retirando inclusive estruturas metálicas do estádio. Com a tensão aumentando, alguns torcedores invadiram o campo, alguns portando objetos nas mãos, enquanto outros se aproximavam dos jogadores do Colo-Colo para tirar fotos. Diante da situação, os jogadores do Fortaleza correram imediatamente para os vestiários em busca de segurança.



Embora parte da torcida tenha retornado às arquibancadas, ainda havia diversas pessoas não autorizadas dentro do gramado, o que impediu a retomada imediata do jogo. A paralisação gerou preocupação quanto à segurança dos atletas e à continuidade da partida. Sendo assim o árbitro Gustavo Tejera resolveu encerrar o jogo.

Segundo o jornal La Tercera, um dos principais do Chile, a invasão ao gramado foi um protesto motivado pela morte de dois torcedores nos arredores do estádio, momentos antes do início da partida. A publicação ainda destaca que não houve qualquer agressão a jogadores ou à equipe de arbitragem durante o episódio.

Como foi o jogo

O Colo-Colo domina as ações e acumula as melhores oportunidades na primeira etapa, colocando o Fortaleza sob pressão. Em dois escanteios perigosos, Aquino primeiro rola curto para Cepeda, que finaliza de primeira e acerta a rede pelo lado de fora. Na sequência, ele cruza com força, e Isla solta um chute firme, mas manda por cima do travessão. Em lance individual, Correa desfila habilidade, dribla a defesa tricolor e obriga João Ricardo a fazer ótima intervenção, espalmando para escanteio. O Fortaleza tenta responder, mas Lucero desperdiça ao mandar por cima após passe preciso de Marinho. Pouco depois, o camisa 9 é tocado pelo goleiro dentro da área e reclama de pênalti, mas o árbitro, manda o jogo continuar. A etapa inicial termina com o time chileno mais incisivo e o Leão do Pici acuado no campo defensivo.



O segundo tempo foi marcado por confusão e cenas lamentáveis. A partida precisou ser paralisada após torcedores começarem a arremessar objetos no gramado. Alguns chegaram a quebrar o vidro de proteção das arquibancadas e arrancar partes metálicas da estrutura do estádio. Com a invasão ao campo, os jogadores do Fortaleza deixaram a partida às pressas e correram para os vestiários em busca de segurança.

Gols e Destaques

Escanteios perigosos. Aquino cobra escanteio rasteiro, Cepeda chega batendo de primeira e acerta a rede, mas pelo lado de fora. Na sequência, em mais um escanteio, Aquino levanta com força na área. A bola sobra para Isla, que emenda um belo chute de primeira, mas manda por cima do gol.



Fazendo fila. Colo-Colo vai pra cima, Correa avança com categoria, deixa a defesa do Fortaleza para trás e solta uma bomba de fora da área. João Ricardo faz grande defesa e manda para escanteio.

Lucero aparece no jogo. Marinho recebe em boa condição pela direita, levanta a cabeça e cruza rasteiro. O atacante se antecipa ao zagueiro, mas finaliza mal e manda por cima do gol.



Leão do Pici tenta atacar. O Fortaleza avança pela esquerda e chega com perigo após um cruzamento rasteiro. Lucero é derrubado pelo goleiro dentro da área, reclama pedindo pênalti, mas o árbitro, bem posicionado, manda o jogo seguir.



Não pode! Enquanto aquecia próximo ao banco de reservas, Deyverson chama a atenção do árbitro após um torcedor chileno atirar um isqueiro em sua direção.

Recuo perigoso. A defesa do Colo-Colo se complica ao recuar uma bola arriscada para o goleiro Cortés, que se vê pressionado e solta a bola antes de sair da grande área. Com frieza, ele domina com os pés e despacha para frente.



Fim de jogo. O confronto foi paralisado depois que torcedores começaram a lançar objetos em direção ao gramado. Alguns chegaram a quebrar o vidro de proteção e arrancar partes metálicas da estrutura do estádio. Diante da invasão, os jogadores do Fortaleza deixaram o campo às pressas e se dirigiram aos vestiários em busca de segurança.

FICHA TÉCNICA

COLO-COLO 0 X FORTALEZA 0

Data e horário: 10 de abril de 2025, às 21h00 (de Brasília)

Competição: Fase de grupo da Libertadores

Local: Estádio Monumental David Arellano

Árbitro: Gustavo Tejera

Assistentes: Carlos Barreiro e Andres Nievas

VAR: Andres Cunha

Cartões amarelos: Lucero (FOR),

Cartões vermelhos: Não teve

Colo-Colo: Cortés, Saldivia, Amor, Vegas, Isla, Pavez, Vidal, Cepeda, Aquino, Rodríguez e Correa. Técnico: Jorge Almirón.

Fortaleza: João Ricardo, Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha, Mancuso, Diogo Barbosa, Pol Fernandez, Lucas Sasha, Emmanuel Martinez, Marinho (Moisés) e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.