Yair Rodriguez elogia Patrício Pitbull antes do UFC 314: "Currículo impressionante"

Um dos combates que compõem o card principal do UFC 314 deste sábado (12), em Miami (EUA), Patrício Freire vs Yair Rodriguez atrai bastante a atenção dos fãs de MMA. E se de um lado, 'Pitbull' está disposto a estrear de maneira impactante, de preferência com uma vitória pela via rápida, do outro, 'El Pantera' prega um discurso mais cauteloso. Ciente do adversário que estará do outro lado do octógono, o peso-pena (66 kg) mexicano rasgou elogios ao currículo do ex-astro do Bellator.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Yair admitiu que acompanha a trajetória de Patrício, mesmo fora do Ultimate. Ex-campeão peso-pena e peso-leve (70 kg) do Bellator, o brasileiro teve, por muitos anos, o status de atleta mais habilidoso em atividade fora da liga presidida por Dana White. E tal reputação parece ter chegado aos ouvidos de Pantera, que mapeou o jogo do rival potiguar e projetou como Pitbull tende a se comportar no confronto.

"Eu conheço a carreira do Patrício Pitbull há muitos anos. Sei que ele tem um currículo impressionante. Estou ansioso para lutar contra ele. Sei que ele é um lutador incrível. Estou bastante empolgado. Ele é um lutador que traz pressão, ele vai tentar andar para frente, encurtar a distância e usar seus socos potentes. Tentar me pressionar contra a grade, me derrubar. Ele também tem um jogo de finalizações bom, assim como o wrestling. Ele é um lutador bem completo. Isso não se trata dele ser bom ou não, porque ele já provou ser. É sobre quem vai ser melhor na luta", exaltou Yair.

De olho no cinturão

Ex-campeão interino até 66 kg e atual número 5 do ranking, Rodriguez vive um momento delicado na companhia. Pela primeira vez na carreira, o mexicano vem de duas derrotas consecutivas. Apesar da má fase, o striker tem planos grandiosos para a próxima rodada. Caso tenha o braço erguido contra Pitbull neste sábado, Pantera fará campanha para disputar o cinturão dos penas mais uma vez.

"Acho que sim (o próximo passo será o cinturão). Foi até algo que chegou a ser mencionado pelo UFC, é uma possibilidade. É obviamente o que eu e todo mundo quer. Se não, por que você está lutando nessa organização? Certamente estou esperando o melhor desfecho neste sábado. Estou focado primeiramente no Patrício agora. O cinturão estará lá. Mas a primeira coisa que tenho que fazer é ir até lá e performar bem contra o Pitbull no sábado. Fazer o meu melhor, dar às pessoas a luta que querem ver, e depois seguir adiante", analisou o mexicano.

Além do duelo de estilos, Yair e Patrício são atletas com estruturas físicas bem distintas. Com 1,80m de altura e mais esguio, o mexicano usa bastante seu jogo de pernas para movimentação e chutes. Já o brasileiro, com 1,67m, aposta na manutenção de distância para desferir seu boxe e pressionar seus rivais caminhando para frente. A idade também pode ser um fator na disputa, já que Pitbull, aos 37, é cinco anos mais experiente que Rodriguez.

