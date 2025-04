São Paulo: Zubeldía 'por um fio'? Comentaristas criticam mudança em empate

Apesar de criticarem a mudança de esquema tático do São Paulo promovida por Zubeldía diante do Alianza Lima, os comentaristas Paulo Massini e Renan Teixeira defenderam a permanência do treinador argentino no clube tricolor, no Fim de Papo.

Hoje (10), pela segunda rodada do Grupo D, o time tricolor abriu uma vantagem de dois gols na primeira etapa, mas levou o empate em 2 a 2 nos 45 minutos finais.

Massini: Não cabe pensar em demissão

Faz seis meses que o Zubeldía foi eliminado pelo campeão da Libertadores, o Botafogo, porque perdeu dois pênaltis. Se a gente não olhar o contexto do São Paulo, a gente vai olhar só o resultado. [...] Para mim, não cabe pensar nisso [demissão].

Eu não faria o que ele [Zubeldía] fez. Eu entraria com os três zagueiros. Na Libertadores, é mais tranquilo [em relação à avaliação] você ganhar de 1 a 0 e não tomar gol. Ele deveria ter mantido os três zagueiros, o sistema original.

Paulo Massini

Renan: Sistema defensivo vulnerável

Depois que o Zubeldía adotou essa nova variação com três zagueiros, variando com duas linhas de quatro [...], o São Paulo havia sofrido apenas dois gols, ambos de pênalti - para Palmeiras e São Bernardo. Hoje, com a mudança, coincidentemente ou não, sofre dois gols com a bola rolando e com o sistema defensivo, nos dois gols, bem vulnerável.

Renan Teixeira

