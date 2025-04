Roger Machado elogia Alan Patrick, mas destaca atuação coletiva do Internacional em vitória

O Internacional venceu o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira, por 3 a 0, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Beira-Rio. Depois do jogo, o treinador Roger Machado destacou a atuação do meia Alan Patrick, autor dos três gols, mas ressaltou o desempenho coletivo do Colorado.

"Alan Patrick fez um grande jogo, claro. Mas o que mais me agrada é ver o time funcionando bem como equipe. Todos se doaram e todos se ajudaram. Quando temos essa entrega coletiva, o talento individual aparece naturalmente. Jogamos com um a mais por um bom tempo, mas o que me deixou feliz foi ver que não mudamos nossa forma de jogar. Mantivemos o controle, circulamos a bola e fomos cirúrgicos", disse Roger Machado em entrevista coletiva.

Os três gols do Internacional foram marcados no segundo tempo. Alan Patrick abriu o placar em cobrança de pênalti, logo aos cinco minutos. Depois da expulsão de Marino Hinestroza, o Colorado ampliou com mais dois do meia.

"O placar não traduz a dificuldade que enfrentamos. O adversário queria impedir nossa saída com o Fernando. Fizemos um jogo muito competitivo e estratégico. Ganhamos com autoridade, mesmo com o adversário em inferioridade numérica", analisou o treinador.

Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do grupo F, com quatro pontos somados, mesma pontuação do Bahia. O próximo compromisso da equipe gaúcha na Copa Libertadores acontece apenas no dia 22 de abril, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Nacional, do Uruguai, pela terceira rodada, no Beira-Rio.

"A vitória de hoje é importante, mas a competição é longa e precisamos manter a regularidade. Temos confrontos diretos, como contra o Nacional e clássicos no Campeonato Brasileiro. A intensidade precisa continuar", projetou Roger Machado.

Por fim, o treinador ainda falou sobre sua renovação de contrato com o Internacional. "Tá renovando. Está no forno. Né, presidente? Acho que, se tudo der certo, no final de semana a gente deve estar assinando um novo contrato", revelou.

O Internacional volta a campo neste domingo, às 20 horas, quando visita o Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. As duas equipes têm quatro pontos conquistados. O Colorado é o vice-líder da competição, enquanto o Leão é o 4º colocado.