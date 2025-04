Arboleda sente dor muscular em empate com Alianza Lima e preocupa o São Paulo

O São Paulo deve ganhar mais um desfalque para a sequência da temporada. Arboleda sentiu uma dor muscular durante o empate de 2 a 2 com o Alianza Lima-PER, nesta quinta-feira, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O técnico Luis Zubledía ainda espera a análise do médico do clube, mas afirmou que o zagueiro deve ficar fora das atividades no próximos dias.

"O preparador físico disse que o Arboleda não podia seguir. Temos que ver a situação dele. É uma dor muscular. Não sei para 10 ou 15 dias. É o momento onde o importante é ganhar, mas há lesões e precisamos trocar. Já são quatro ou cinco jogadores que estão lesionados. Vamos ver o que diz o doutor", disse.

Arboleda foi titular contra o Alianza Lima, mas saiu no intervalo, para a entrada de Ruan.

Atualmente, o departamento médico do São Paulo conta com Lucas (trauma no joelho direito) e Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Luis Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Young (torção no pé direito) completam a lista de desfalques do Tricolor.

O Tricolor volta a campo agora no domingo, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o próximo desafio pela Libertadores será apenas no dia 23 de abril, às 21h30, contra o Libertad, fora de casa, pela terceira rodada.