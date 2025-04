Em busca de 1º gol após retorno, Soteldo sofre com jejum de 19 jogos sem marcar

Yeferson Soteldo retornou ao Santos nesta temporada após defender o Grêmio por empréstimo, no ano passado. O venezuelano ainda não balançou as redes em 2025 e sofre com um jejum de 19 jogos sem marcar.

O meia-atacante não anota um gol desde o dia 26 de outubro de 2024, na vitória do Grêmio sobre o Atlético-GO, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador abriu o placar do triunfo gremista.

No entanto, após o duelo, Soteldo não conseguiu ir às redes. O venezuelano disputou 19 jogos no período, sendo seis pelo Grêmio e 13 pelo Santos. Neste período, ele contribuiu com apenas duas assistências, concedidas nos duelos contra Mirassol e São Paulo, ambos pelo Paulistão.

Os lances do jogo-treino desta manhã. Guilherme, duas vezes, e Deivid Washington, marcaram para o Santos. ?? pic.twitter.com/IJ3aIKfs5D ? Santos FC (@SantosFC) April 10, 2025

O retorno do meia-atacante ao Peixe teve um início conturbado. O jogador chegou sob desconfiança da torcida por ter deixado o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, em 2024. Além disso, ele pediu para ser negociado após não gostar de uma declaração do técnico Pedro Caixinha.

Apesar disso, Soteldo se reconciliou com o treinador e conquistou a titularidade na equipe praiana. Das 13 partidas que disputou no ano, 11 foram como titular.

Desta forma, o venezuelano espera acabar com o incômodo jejum e, de quebra, voltar a marcar um gol com a camisa do Santos, algo que não acontece desde outubro de 2023. Ao todo, ele soma 21 tentos e 29 assistências em 157 partidas pelo time praiano.

O meia-atacante espera estar em campo no próximo compromisso do Peixe, marcado para este domingo, contra o Fluminense. O duelo, válido pela terceira rodada do Brasileirão, está marcado para as 19h30 (de Brasília).