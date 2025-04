Renato Gáucho explica time misto na goleada do Fluminense pela Sul-Americana: "Tenho um grupo"

Na noite desta quinta-feira, o Fluminense goleou o San José, da Bolívia, por 5 a 0, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho elogiou o desempenho do Tricolor e explicou a escolha do time misto.

"Minha equipe jogou com bastante intensidade, apesar do pouco tempo para treino, fizeram o que eu pedi. Falo que não tenho um time, tenho um grupo. É importante o jogador deixar uma pulga atrás da orelha do treinador quando recebe uma oportunidade. Temos jogos a cada três dias, então preciso de todo mundo. Deu para observar todo mundo", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

EVE E GERMÁN CANO MARCAM DUAS VEZES, SERNA MARCA OUTRO E O FLU GOLEIA O SAN JOSÉ-BOL

"Não gosto de analisar jogador, prefiro falar do grupo. O time todo esteve bem, todo mundo se ajudou e não deu espaço para o adversário. Todos aproveitaram. Todo mundo que começou esteve bem. O reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time. Se o torcedor gostou, é porque o time esteve bem. Gostei durante os 90 minutos", acrescentou.

O Fluminense foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com dois gols de Everaldo. Na etapa final, Kevin Serna ampliou e Germán Cano, que saiu do banco de reservas, ainda balançou as redes duas vezes para confirmar a goleada do Tricolor.

"Conheço o Cano, mas foi bom para o Everaldo, que fez dois gols. É dar oportunidade para todos e observar as características. O pouco tempo que eu tenho, preciso ocupar em todos os aspectos, para que sempre que eu precise fazer uma substituição ou colocar alguém, eu tenha certeza daquilo que estou fazendo", analisou Renato Gaúcho.

Assim, o Fluminense segue na liderança do grupo F, com seis pontos conquistados e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso pela Copa Sul-Americana é apenas no dia 23 de abril, quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Unión Española, do Chile, no Estádio Santa Laura.

Antes disso, a equipe do técnico Renato Gaúcho volta a campo neste domingo, às 19h30, quando recebe o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Fluminense é o 9º colocado, com três pontos. O Peixe ocupa a 16ª posição, com um ponto conquistado.

"Clube grande é jogo a jogo. Hoje jogamos na Copa Sul-Americana com equipe diferente, não só porque eu queria uma equipe diferente. Tem o cansaço, domingo tem jogo importante e vamos com força máxima. Depois, o Corinthians. Sempre que possível, vamos colocar uma equipe forte, mas às vezes não dá", projetou Renato Gaúcho.