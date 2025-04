Linha de Passe: jornalistas voltam após suspensão por polêmica na CBF

Do UOL, em São Paulo

Os seis jornalistas que formam o "time titular" do Linha de Passe, principal programa noturno da ESPN, voltaram a participar da atração após dois dias afastados diante de uma polêmica envolvendo comentários sobre a CBF.

O que aconteceu

William Tavares, Gian Oddi, Pedro Ivo Almeida e Victor Birner fizeram parte da bancada desta quinta. O programa, que também contou com André Kfouri, começou após o empate do São Paulo com o Alianza Lima pela Libertadores.

Outros envolvidos no afastamento, Paulo Calçade e Dimas Coppede também trabalharam. O primeiro esteve no Morumbis, enquanto o segundo, como de praxe, atuou na edição.

O assunto CBF não foi citado pelos jornalistas, que começaram o "Linha" falando sobre o empate são-paulino e o cancelamento de Colo-Colo x Fortaleza, outro duelo da Libertadores. O encerramento, já na casa de 1h (de Brasília), também "seguiu o script".

Polêmica, afastamento e retorno

O grupo estava afastado da programação desde terça-feira, um dia depois de o programa abordar as denúncias da Piauí sobre a gestão de Ednaldo Rodrigues na CBF. Na ocasião, a atração debateu as informações publicadas pela revista e adotou tom crítico em relação à entidade.

A cúpula da emissora foi procurada pela direção da confederação para discutir o conteúdo. O UOL apurou que a diretoria da ESPN se irritou ao não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que iria ao ar. A empresa transmite o Brasileirão da Série B — mas esse acordo foi fechado por meio da agência PEAK, contratada da LFU, e não envolveu diretamente a CBF.

Gian Oddi já havia informado que o grupo voltaria ao programa. "Eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu, como também os meus colegas e, sinceramente, se eu volto ao Linha de Passe, é porque eu tenho a consciência de que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que eu entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo José Trajano", disse.