Ferreira celebra fim de jejum, mas lamenta falta de maturidade do São Paulo em empate com Alianza

O São Paulo empatou em 2 a 2 com o Alianza Lima, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Atuando no Morumbis, o Tricolor chegou a abrir 2 a 0, com dois gols de Ferreira, mas viu os peruanos reagirem na etapa final.

Ferreira até celebrou a noite artilheira, mas lamentou o resultado. Ele ainda comentou o que faltou aos brasileiros para conseguir deixar o estádio com os três pontos.

"Erro nosso, faltou maturidade, catimbar mais o jogo. A equipe deles foi melhor no segundo tempo e conseguiu o empate. Temos um bom time, faltou experiência. Fica o aprendizado para a próxima partida", disse.

"Para mim é muito importante, venho buscando melhorar nessa temporada. Fiquei feliz, aliviado, mas triste pelo empate", completou o atacante, que desencantou na temporada.

Ferreira acabou saindo aos 18 minutos do segundo tempo, ainda com a vantagem de 2 a 0 no placar para o São Paulo. O técnico Luis Zubeldía afirmou que o tirou para não correr nenhum risco de lesão.

O jogador de 27 anos afirmou que não estava com medo de se contundir, mas admitiu que estava cansado.

"A gente vem de uma maratona de jogos muito pesada. Jogamos na Argentina, depois contra o Galo, hoje e vamos ter contra o Cruzeiro, que é difícil também. Pelas lesões que tivemos recentes, com Lucas e Oscar... Eu estava cansado também, o campo estava pesado. Medo eu não tenho, vamos para a próxima", finalizou.

O Tricolor volta a campo agora no domingo, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o próximo desafio pela Libertadores será apenas no dia 23 de abril, às 21h30, contra o Libertad, fora de casa, pela terceira rodada.