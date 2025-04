CEO do Fortaleza cita pedido da Conmebol e cobra vitória após caos no Chile

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, falou à ESPN sobre as cenas de caos na noite de ontem no Monumental David Arellano, em Santiago (CHI). Torcedores do Colo-Colo depredaram o estádio e invadido o gramado em protesto durante o segundo tempo do confronto da Libertadores, quando a partida estava empatada por 0 a 0.

Segundo ele, a Conmebol pediu para que o clube brasileiro não deixasse o local, mas disse que chegaram ao consenso de que não havia segurança e que a partida deveria ser cancelada. Marcelo Paz também reivindicou que o Leão do Pici seja considerado o vencedor do embate e exigiu da Conmebol uma "punição exemplar".

O pedido inicial da Conmebol foi para que o Fortaleza não deixasse o estádio. Eles tentariam fazer ter o jogo, mas não foi algo do tipo: 'vai ter jogo de qualquer jeito'. Eles só pediram pra gente não sair até por segurança. Foi uma questão de segurança, houve diálogo com dirigentes da Conmebol, com o delegado... chegou-se ao bom senso que não tinha condição de ter jogo. Quando cheguei no vestiário, os jogadores falavam que não tinha condição. Os próprios jogadores do Colo-Colo também entendiam que o que aconteceu foi muito grave. Esse foi o sentimento que culminou no cancelamento.

Espero que o comitê da Conmebol decida que o Fortaleza é o vencedor da partida, porque houve uma quebra de segurança. O regulamento diz isso. Nós não éramos mandantes. É seguir o que está no regulamento da Conmebol até para que outros clubes não repitam isso.

Isso não pode ser tolerado. A punição tem que ser pedagógica e didática. Se não for assim, outros clubes e torcidas poderão fazer o mesmo e nada vai acontecer. Em uma competição como a Libertadores, não pode não ter uma punição exemplar. Houve o falecimento de duas pessoas. A gente não pode achar que é normal e que vai ficar por isso mesmo.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, à ESPN

O que mais Marcelo Paz disse sobre a confusão

Selvageria: "Vi muita coisas que não se viam no futebol há muito tempo. A gente via uma coisa mais selvagem há 20, 30 anos. Não tinha VAR, era uma arbitragem permissiva... mas isso evoluiu".

Vidro quebrado e objetos arremessados: "Quebrar o vidro foi o estopim. Foram jogados isqueiros, moedas e até garrafas nos jogadores. E torcedores do Colo-Colo jogaram pedras nos nossos torcedores. São coisas que fogem da normalidade. É lamentável. Não sei nem que palavra usar. O jogo estava rolando e estava todo mundo vendo o vidro quebrando. Houve um receio, mas os jogadores conseguiram correr".

A invasão

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante o 2° tempo da partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos.

Torcedores do Colo-Colo invadiram gramado no 2° tempo da partida contra o Fortaleza Imagem: Javier TORRES / AFP

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

A arbitragem paralisou o jogo, e os atletas não voltaram dos vestiários. Não houve agressões contra jogadores, árbitros e membros das comissões técnicas.

O Comitê Disciplinar da Conmebol julgará o ocorrido na partida e decidirá como proceder. A Conmebol afirmou que todos os processos determinados no regulamento foram seguidos e que enviou ao órgão todas as informações das confusões tanto de dentro quanto fora do estádio.

Tumulto e mortes antes da partida

Segundo o jornal La Tercera, do Chile, a confusão começou antes do embate, quando alguns torcedores forçaram as entradas pelos setores Tucapel e Caupolicán — ambas na região da Avenida Marathon e destinadas aos mandantes.

A polícia foi acionada, e duas pessoas morreram em meio ao tumulto: um jovem de 18 anos e um menino de 13. Outros dez torcedores acabaram presos.

O La Tercera informou que um caminhão teria atropelado as vítimas, que foram esmagadas por uma estrutura que desabou em meio à confusão.

O promotor Francisco Mores detalhou ao jornal parte do ocorrido. Ele confirmou o esmagamento e disse que o caso será investigado com mais detalhes nas próximas horas.

Está sendo investigado se algum carro da polícia esteve envolvido nas mortes. O que se sabe até agora é que uma das barras esmaga estes dois jovens junto com um peso maior, um peso que pode ser atribuído a diferentes causas — e tudo está sendo investigado para poder determinar qual foi, finalmente, a causa da morte. [...] Várias pessoas tentaram derrubar as grades no interesse de tentar entrar no estádio, mas o contexto é pouco claro. Estamos trabalhando com as câmeras do local para poder determinar a forma como os eventos ocorreram Francisco Mores, ao La Tercera

Conmebol se manifesta

A Conmebol só se manifestou sobre o caso quase duas horas após o ocorrido, quando a situação já estava controlada — e com o estádio vazio. Além da suspensão, houve recado em solidariedade às famílias das vítimas.

O cancelamento, segundo a entidade, foi feito "com base na falta de garantias de segurança por parte do clube e autoridades de segurança locais"

A Conmebol lamenta profundamente o falecimento de dois torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida entre Colo Colo e Fortaleza Esporte Clube. Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias e seres queridos. Estamos juntos neste momento difícil nota da Conmebol