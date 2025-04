São Paulo: Empate cedido na Libertadores enfatiza elenco curto de Zubeldía

Do UOL, em São Paulo (SP)

O empate do São Paulo com o Alianza Lima (PER) evidenciou ainda mais o quão curto é o elenco que Luis Zubeldía tem à disposição para a temporada.

O que aconteceu

Zubeldía precisou tirar Ferreirinha do jogo por receio de uma lesão e não tinha nenhuma opção de origem para a posição. Os únicos jogadores de ataque eram o meia Alves e os centroavantes André Silva e Ryan Francisco.

Zubeldía optou por Wendell, como já tinha feito com o Talleres (ARG), mas o gol saiu logo em seguida justamente pela esquerda. Minutos depois, a jogada do gol de empate também foi construída pelo mesmo lado.

Na prática, Zubeldía colocou Wendell para jogar na segunda linha e deixou Enzo como lateral, assim como faz com a dupla Ferraresi e Cédric do outro lado. O time, porém, demorou a se ajustar e sofreu os gols.

Atualmente, o São Paulo só possui três pontas de origem: Lucas (lesionado), Ferreirinha e Lucas Ferreira, de 18 anos. O jovem fez seu primeiro jogo como profissional diante do Alianza.

A falta de opções se dá diante da venda de William Gomes e do empréstimo de Erick, atletas que fizeram a pré-temporada com o grupo. Henrique Carmo, outro jovem que poderia ser opção, desceu para a base novamente.