Palmeiras: Comentaristas criticam diretoria por problemas com Arena Barueri

A Arena Barueri recebe, amanhã (12), Palmeiras x Corinthians, pelo Brasileirão. No Fim de Papo, Luís Rosa e Paulo Massini criticaram a diretoria por alguns problemas que afastam o torcedor palmeirense do estádio.

O Palmeiras não poderá mandar o jogo no Allianz Parque por conta de um show de Gilberto Gil, também marcado para amanhã.

Massini: Direção é insensível

A direção do Palmeiras não faz nada para ajudar. Só agora que eles conseguiram uma linha de ônibus para o sujeito sair do metrô e chegar ao estádio, e vice-versa. [...] Custava colocar 40, 50 torcedores para o sócio Avanti ir para lá [a partir do Allianz]? Custava? Quanto custa? Não é possível. Tem uma insensibilidade da direção do Palmeiras a respeito disso.

Paulo Massini

Rosa: É difícil chegar lá

Quem já foi na Arena Barueri sabe que é difícil chegar lá, é difícil trabalhar lá. Mas não tem jeito. [...] Mas eu torço para que o jogo não termine em um clima bélico. Não terminou bem na Neo Química Arena. Teve a polêmica de [subir] na bola, dos fogos.

Luís Rosa

