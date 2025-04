Abel quer minimizar marcas do Paulista com rotação no Palmeiras e planeja "gestão de energia" em clássico

O técnico Abel Ferreira tem tido dificuldades para encontrar o time ideal do Palmeiras em meio aos constantes desfalques. Para o treinador, as lesões são marcas deixadas pelo Campeonato Paulista, que terminou no último dia 27 de março com o vice do Verdão.

Por exemplo, para o duelo contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, o Verdão tinha cinco desfalques e ainda perdeu Raphael Veiga antes dos dez minutos do primeiro tempo por luxação no ombro esquerdo. Começaram fora Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (transição física), Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (transição física) e Lucas Evangelista (trauma na coxa direita).

Inicialmente, para disputa do Estadual, Abel dividiu o elenco em dois grupos e rodou o elenco na primeira fase. Contudo, depois de correr o risco de ficar de fora do mata-mata, passou a utilizar força máxima, dando minutagem ao que tinha como suas melhores peças e viu o DM ter mais trabalho devido aos problemas físicos de seus titulares.

"Não vejo nenhuma equipe no futebol brasileiro com essa fluidez toda de jogo porque tem a ver com o que já falamos quinhentas vezes. Precisamos de dinâmica, lucidez, discernimento, criatividade e isso vem com a frescura, tempo de recuperação, o que nós não temos. Vocês têm visto o que o treinador já fez no início do ano. O Paulistão deixou muitas marcas sobretudo em termos físicos. Temos que pensar muito bem internamente enquanto clube. Quando vamos na máxima força, como fizemos quanto precisamos ir atrás, os danos colaterais foram muitos, para mim, como treinador", declarou Abel.

Abel reconhece que, às vezes, a falta de dinâmica e entrosamento da equipe se deve às mudanças. Contudo, o treinador tenta olhar pelo lado positivo de rodar o elenco pra dar confiança para todos. Após vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, Abel indicou que irar fazer gestão de energia para ter força máxima.

Para o clássico, o treinador pode ter o retorno de Marcos Rocha, que deve começar no banco de reservas. Mauricio, que voltou contra o Cerro e não ganhou minutos, pode ser novidade no time.

"Está sendo um desafio para mim e para os jogadores. Sei que arrisco quando troco, mas digo a eles que confio neles. Se por um lado, esta "rotatividade" pode tirar alguma dinâmica de entrosamento, por outro, dá um animo e espírito aos jogadores de que 'sei que o treinador vai em colocar, tenho que em preparar' e isso nos ajuda a ganhar jogos. Não é só a parte física e tática, mas essa mentalidade e oportunidade. É bom para mim e para eles estarem sempre preparados para jogar. Certeza que sábado vamos fazer a gestão de energia que precisamos fazer para jogar na nossa máxima força, como sempre fazemos", seguiu.

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Corinthians, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.