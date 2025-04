Cuiabá cede empate ao Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Cuiabá empatou com o Avaí por 2 a 2 nesta quinta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Mateusinho e Derik Lacerda marcaram para os mandantes, enquanto Alef Manga e Barreto balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Cuiabá assumiu a segunda colocação da tabela, com quatro pontos. Do outro lado, o Avaí aparece em nono lugar, com duas unidades.

O Cuiabá volta a campo nesta terça-feira, contra o Athletico-PR. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O Avaí, por sua vez, enfrenta o Operário, na Ressacada, às 20h de quarta-feira. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.

Tudo igual! Dourado empata com o Avaí pela Série B do Brasileiro e soma seu quarto ponto.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Mateusinho aproveitou saída errada do goleiro, deu um chapéu nele e mandou para o fundo das redes.

Já aos 20 do segundo tempo, Alef Manga recebeu na área e bateu cruzado para empatar a partida.

Três minutos depois, o Cuiabá voltou a ficar na frente do marcador. De pênalti, Derik Lacerda deslocou o goleiro e balanço a meta.

Aos 36, Alef Manga cruzou na área para Barreto, que apenas empurrou para o gol.