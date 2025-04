Diretoria do Flamengo quer foco no Brasileiro, mas elenco tem outros planos

Do UOL, no Rio de Janeiro

A diretoria do Flamengo já deixou claro que a prioridade na temporada será o Campeonato Brasileiro, mas tal bandeira não é defendida com o mesmo ímpeto pelos jogadores.

O que aconteceu

O elenco tem encarado todas as competições de 2025 sem distinção. Os atletas têm respeitado as decisões dos dirigentes e da comissão técnica, mas no que depender deles, não há uma preferência de torneio para serem poupados.

Na derrota para o Central Córdoba, por exemplo, Gerson, Wesley, Erick Pulgar e Everton Cebolinha iniciaram no banco. Os três primeiros entraram no segundo tempo quando o Rubro-Negro já perdia para os argentinos.

Segundo apurou o UOL, os dirigentes creem que o Brasileirão premia a regularidade, por isso é importante atuar com força máxima. Já nos jogos de mata-mata, considerados traiçoeiros, a diretoria entende que o elenco é forte o suficiente para enfrentar adversários da Libertadores e da Copa do Brasil mesmo que alguns jogadores importantes sejam eventualmente poupados.

Após a partida, Arrascaeta admitiu que a prioridade ao Brasileiro foi algo dito ao elenco. O uruguaio, porém, não demonstrou estar encarando desta maneira.

Falaram para nós que o Brasileiro seria prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos no Flamengo e seremos cobrados por isso. Isso talvez possa ver mais na frente, alguma questão física, mas hoje entramos para ganhar o jogo e, infelizmente, não saímos com a vitória. Mostramos que somos um time que pode ser batido também e tomara que a gente possa se recuperar já neste jogo contra o Grêmio (no domingo)

Arrascaeta

Filipe Luís e Gerson minimizam jogadores poupados

Técnico da equipe, Filipe Luís colocou para si a responsabilidade pela derrota. O treinador, no entanto, se defendeu da escolha por poupar jogadores.

Vou ser cobrado pelas minhas decisões e a responsabilidade é unicamente minha. Tomo as decisões com base no que sinto que é o melhor para a equipe. Futebol acontece isso, nem sempre a gente ganha e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é priorizar, a gente quer sempre ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e ganhado, ninguém teria falado nada. Virão as críticas pelas escolhas que tomei, e críticas justas

Filipe Luís

Com contrato renovado até 2030, Gerson foi na linha do treinador. Em sua avaliação, se o Flamengo tivesse vencido a questão de poupar teria sido minimizada.