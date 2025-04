No Derby, Memphis visa marcar fora de casa pelo Corinthians desde golaço contra o Grêmio

Memphis Depay é o jogador do Corinthians com mais participações em gols nesta temporada, com três bolas na rede e oito assistências. O atacante, porém, mira um tento contra o Palmeiras para quebrar um jejum fora de casa que perdura desde o golaço de bicicleta contra o Grêmio, na última rodada do Brasileirão de 2024, no Rio Grande do Sul.

Desde aquele belíssimo gol acrobático contra o Imortal Tricolor, na vitória por 3 a 0, no dia 8 de dezembro, o holandês não foi às redes pelo Corinthians longe da Neo Química Arena. Foram, no total, seis jogos como visitante e, no período, Memphis distribuiu três assistências.

Dois desses passes para gols foram para Yuri Alberto, ambos contra o Palmeiras pelo Paulistão e no Allianz Parque. O outro foi para André Carrillo, contra a UCV, da Venezuela, pela Libertadores.

Apesar de não ter marcado fora de casa, o camisa 10 do Timão fez boas atuações longe de Itaquera, sobretudo pelo Campeonato Paulista. Na final, contra o Palmeiras, Memphis foi o responsável por criar o gol que deu o título ao Corinthians, além de ter sido fundamental na saída de bola e organização nas descidas ao ataque do time.

Por competições internacionais, porém, o holandês deixou a desejar. Contra o Barcelona-EQU, por exemplo, Memphis teve uma atuação muito apática e viu o Timão ser derrotado pelo placar de 3 a 0.

O próximo compromisso do Corinthians, de Memphis, é justamente diante do Palmeiras. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri.