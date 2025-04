Corinthians integra tour do clube à Arena e prepara museu só de torcedores

O Corinthians inaugura hoje o Tour Raízes Alvinegras, que terá um novo olhar sobre a história do clube. Em breve, a visita terá integração com o Tour Casa do Povo, da Neo Química Arena.

Memória

O passeio ao Parque São Jorge inclui a visita ao Memorial do Corinthians, que abriga as taças, acervo fotográfico e de camisas. O destaque atual é a presença do caneco do 31º título paulista, conquistado recentemente e que será parte permanente da experiência.

Estamos inaugurando o Raízes Alvinegras aqui, mas esse projeto vai crescendo, porque nós temos outras atividades que estão acontecendo. Acabamos de abrir o Memorial Poliesportivo, porque o nosso memorial tradicional, que todos já conhecem, vai ficar só com futebol. Nós vamos colocar o Mosqueteiro 1, que é um outro ponto tradicional nosso, e vai ter uma empresa explorando isso [em parceria] e mostrando o nosso tour. Hoje, nós estamos focando no Parque São Jorge e Arena, mas esse projeto está crescendo.

Raul Corrêa, diretor do Departamento Cultural do Corinthians, ao UOL

Ao conhecer as dependências do clube, também há a oportunidade de beber a água da fonte de São Jorge, que, segundo a lenda, transforma qualquer pessoa em corintiano ou aumenta o fanatismo de quem já é torcedor. No fim, é possível levar um pouco da água "milagrosa" para casa como souvenir.

A integração ao tour da Arena, com o uso de um dos ônibus históricos do Timão, é mais uma empreitada do departamento cultural. A expectativa do clube com o projeto é diminuir a concorrência entre as visitações, criando um valor único que dá acesso aos dois lugares.

O Mosqueteiro I, ônibus icônico que esteve na invasão corintiana ao Maracanã, em 1976, será o transporte dos torcedores de Parque São Jorge até a Neo Química Arena. Recentemente, o automóvel passou por uma grande reforma para retornar às atividades.

Mosqueteiro 1, ônibus icônico do Corinthians Imagem: Divulgação/Corinthians

O Tour Raízes Alvinegras tem ingressos a R$ 62 (inteira) e R$ 31 (meia-entrada), com funcionamento de quarta a domingo, das 10h às 17h.

Museu de histórias corintianas

Uma das apostas recentes do departamento cultural é o projeto "Museu da Pessoa Corintiana", dedicado a celebrar histórias de torcedores comuns. O MPC integra as ações de comunicação e dos acervos museológicos.

A proposta também envolve personagens que desempenharam papéis importantes na trajetória do clube, como dirigentes, jogadores e funcionários, que serão eternizados por uma série de entrevistas realizadas dentro do Memorial.