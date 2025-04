Enquete: torcida do Santos acredita que Guilherme merece ir para o banco de reservas

Titular, Guilherme não vive sua melhor fase e tem sido criticado por torcedores do Santos. Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva nesta quinta-feira, a maioria dos santistas acreditam que o atacante merece ir para o banco de reservas.

72,87% do público votou que Guilherme deve sair do time titular de Pedro Caixinha. Por outro lado, 27,13% dos internautas acreditam que o jogador tem que continuar entre os 11 iniciais.

72,87% dos votantes querem Guilherme no banco de reservas. Já 27,13% acreditam que o atacante deve seguir como titular do Peixe. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)

O camisa 11 iniciou o ano em alta com a disputa do Campeonato Paulista e segue como principal goleador do Peixe, com dez gols marcados. No entanto, além de não marcar há cinco partidas, o jogador não tem conseguido chamar o protagonismo para si, como ocorreu no ano passado, quando foi o principal destaque da equipe na Série B.

Após o Estadual, Guilherme foi titular nos primeiros dois jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. O atacante pouco apareceu na derrota para o Vasco e não foi bem no empate com o Bahia.

Apesar disso, ele segue sendo titular absoluto. O atacante jogou todas as partidas da equipe de Pedro Caixinha em 2025 e saiu do banco de reservas em apenas uma delas.

Agora, cabe a Caixinha decidir se manterá Guilherme no time titular ou colocará o jogador na reserva. O Peixe entra em campo no domingo, contra o Bahia, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).