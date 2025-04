Scarpa e Rony destacam goleada do Atlético-MG na Sul-Americana e ressaltam desafio de jogar sem torcida

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebeu o Deportes Iquique no Mineirão, venceu por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo H. Gustavo Scarpa e Rony, autores de dois dos quatro tentos do Galo, destacaram o placar elástico e ressaltaram o desafio de jogar sem torcida.

"O importante é a vitória do grupo, mas fica um gostinho especial pelo gol. Diferente, (jogo sem torcida) na pandemia foi difícil pra gente se acostumar, e depois que voltou o jogo com torcida, tivemos que nos readaptar ao normal. Agora, depois de tanto tempo com torcida, um jogo assim com estádio praticamente vazio é difícil, mas acho que o que fizemos foi o mais importante, impusemos o nosso ritmo de jogo, tentamos levar em consideração o fator casa mesmo sem torcida, e acredito que deu certo", declarou Scarpa em entrevista ao Paramount+.

Ainda em 2024, o Atlético-MG foi punido pela Conmebol por conta do uso de sinalizadores nas arquibancadas, durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o River Plate, na Arena MRV. Apesar da vitória por 3 a 0, a punição foi mantida e definida para o jogo seguinte em que o Galo atuasse dentro de casa pela competição continental.

"Tínhamos o dever de sair com a vitória daqui, até porque viemos de dois empates, então era importante chegar aqui e vencer o jogo, infelizmente sem o nosso torcedores. É muito bom jogar com o nosso torcedor, a atmosfera é totalmente diferente, mas quero agradecer pela energia positiva deles. Deu tudo certo hoje e saímos com uma grande vitória", afirmou Rony.

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos quatro pontos, ultrapassou o Caracas, que também soma quatro, e assumiu a primeira colocação da chave por critérios de desempate. A equipe comandada por Cuca volta aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.