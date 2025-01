Juninho revela surpresa com interesse do Flamengo: 'Não estava acreditando'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Juninho foi apresentado oficialmente pelo Flamengo na tarde desta terça-feira (21), no Ninho do Urubu. Ele revelou já ter tido uma proposta do clube no ano passado e explicou o motivo de aceitar neste momento. Uma ligação de Filipe Luís ajudou.

"É o Flamengo. Não tem uma motivação a mais. Recebi convite para vir ano passado, não quis porque não queria voltar ao Brasil, mas é um sonho. Não estava acreditando quando meus agentes falaram que o Flamengo estava interessado. É um clube que qualquer jogador quer estar, não pensei nem duas vezes e aceitei o convite para estar aqui."

"Fiquei sem acreditar no início (sobre a ligação de Filipe Luís), o calibre que foi como jogador, é o sonho de qualquer atleta. Na ligação fiquei super feliz, ainda mais por dizer que me encaixo no modelo de jogo dele. O que estou vivendo é um sonho".

Juninho já está regularizado e pode estrear quando Filipe Luís achar que deve. O jogador ficou no Rio de Janeiro treinando na última semana enquanto o elenco estava nos Estados Unidos em pré-temporada.

O que mais ele disse?

Expectativa: "Vi o jogo. Espero me encaixar muito bem na equipe. Estou muito feliz e motivado por estar aqui."

Reposição a Gabigol: "Encaro como um grande trabalho e grande desafio. Estou aqui para ajudar, não tem jogador maior que o Flamengo. Seja em qualquer função, se for para ajudar, principalmente o Pedro, que eu sempre admirei. Quero estar aqui para ajudar. Não tenho que falar do Gabriel, o que fez aqui é visível para todos, eu acompanhei. Tenho respeito por ele, tem um legado. Mas sou apenas mais um trabalhador que está aqui para ajudar a equipe".

Como joga: "Dependo do modelo, do time que vamos jogar, a forma que jogam e também do treinador como ele pede. Não vejo dificuldade de jogar aberto ou centralizado. Prefiro centralizado para estar mais perto do gol, mas quero sempre ajudar o time. Minhas características são velocidade, pressão nos zagueiros. O Filipe e o Boto me acompanham e sabem da minha capacidade".

O que tinha como referência do Flamengo: "Flamengo é Flamengo desde que sou criança. Sempre ouvi falar. De alguns anos para cá estamos vendo sendo campeão, brigando por tudo, sendo reconhecido fora do Brasil também. No Azerbaijão se falar de algum time de fora, falam de Flamengo. É o que pesa mais e o fato de eu ser brasileiro também".

Adaptação: "Sem dúvida o mais difícil é o calendário. Acho que o futebol é onze contra onze em qualquer lugar. O Qarabag sempre está disputando a Liga Europa, que não é qualquer competição. Estou pronto, com todo aval do Boto, do Filipe e com certeza dos meus companheiros de equipe".

Jogador de mobilidade: "É a parte mais forte, não sou centroavante de área, um Pedro da vida, de força, domínio. Meu estilo é totalmente diferente do dele. Mas tento sempre estar ajudando a equipe, seja como for".

Nome menos conhecido: "Acompanho o Flamengo e vi muitos boatos de grandes nomes para vir. Fiquei surpreso de ser meu nome. Mas quando soube da notícia, acho que não é por acaso. Se estou aqui é porque sou capacitado para isso".

Cano é inspiração?: "Hoje estou próximo do gol e lá os extremos têm que ficar correndo atras de lateral. Se olhar meus números não fica muito longe dos jogadores de grandes clubes. Hoje estou jogando de 9, me desgasto menos correndo atrás. O Cano é uma inspiração para muitos, admiro por todos os fatores, principalmente a idade".

Comemoração: "Muitos jogadores têm a comemoração. A minha é do meu nome. O Flamengo pode me dar sonhos que nunca tive no Brasil que é de ser campeão de tudo. Estou em um clube que pode buscar isso".

Azerbaijão: "Quando fala é desconhecido, mas é um país muito lindo, até recomendo. Comidas boas. O que vou sentir saudade é das amizades que fiz. Estou ansioso".