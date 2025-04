Virna Jandiroba faz apelo por disputa de cinturão após vitória no UFC 314: "Agora é inegável"

Após vencer Yan Xiaonan por decisão unânime no UFC 314, realizado neste sábado (12), a lutadora brasileira Virna Jandiroba declarou que está pronta para disputar o cinturão da categoria peso-palha (52 kg). A vitória marcou o quinto triunfo consecutivo da atleta baiana no octógono e consolidou seu nome entre as principais candidatas ao título.

A luta ocorreu no Kaseya Center, em Miami (EUA), durante o card preliminar do evento. Jandiroba dominou Xiaonan, número 1 do ranking, ao longo dos três rounds e saiu com vitória clara nas papeletas dos juízes. Foi o segundo triunfo seguido da brasileira sobre uma ex-desafiante ao título, o que fortaleceu ainda mais sua reivindicação por uma chance contra a atual campeã Zhang Weili.

"Venci cinco adversárias de altíssimo nível, uma após a outra. Se for contra Zhang Weili, ótimo. Eu vou onde for preciso para lutar com ela. Mas se for contra outra, tudo bem - o importante é que a próxima luta seja por um cinturão. Agora é inegável", disse Jandiroba, em coletiva de imprensa após o combate.

Apesar de ainda não haver confirmação oficial por parte do UFC, a sequência de vitórias e o desempenho consistente de Jandiroba a colocam como uma das principais opções na fila pelo título, atualmente sob posse da chinesa Zhang Weili. Com 22 vitórias e apenas 3 derrotas no cartel profissional, Virna continua sua ascensão na elite do MMA feminino e aguarda a definição de seu próximo desafio, deixando claro que seu foco está em conquistar o cinturão da divisão.

Brasileiros no UFC 314

Os atletas brasileiros protagonizaram grandes momentos no UFC 314, realizado em Miami. Além de Virna Jandiroba, Marco Túlio também brilhou no card preliminar. 'Matuto', como é conhecido, foi explosivo e nocauteou Tresean Gore no segundo round, conquistando sua vitória mais expressiva até aqui no Ultimate. Já na parcela principal do show, Jean Silva manteve sua invencibilidade na liga ao finalizar Bryce Mitchell, faturando, ainda, o bônus de 'Performance da Noite'.

Na luta principal, Diego Lopes enfrentou Alexander Volkanovski pelo cinturão dos penas e, apesar da entrega, foi superado por decisão unânime após cinco rounds. Já Patrício Pitbull, por sua vez, teve uma atuação apagada em sua estreia no UFC. Diante de Yair Rodriguez, o striker potiguar foi dominado e acabou derrotado por decisão unânime.

