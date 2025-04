Neto faz alerta a Neymar: 'Com o que Santos tem hoje, vai passar vergonha'

O Craque Neto fez um alerta a Neymar após a derrota do Santos para o Fluminense e disse que ele 'irá passar vergonha' com o atual elenco do Peixe.

O que aconteceu

Neto fez o alerta a Neymar na noite de ontem, no programa Apito Final, da TV Bandeirantes, ainda antes da demissão do técnico Pedro Caixinha. O apresentador reconheceu o camisa 10 como maior jogador do Santos pós-Pelé, mas acredita que ele passará vergonha por conta do atual elenco do time da Vila Belmiro.

Ele, depois do Pelé, foi o maior jogador que o Santos teve. Mas hoje, quando analisamos ele, é sempre no "será"... E outra coisa, sabe quantos gols o Soteldo fez esse ano? Um gol. Então assim, se tivesse um elenco para o Neymar ter tranquilidade, talvez ele jogaria melhor. Mas com o que o Santos tem hoje, ele vai passar vergonha Neto, no "Apito Final", da TV Bandeirantes

Apesar de elogiar Neymar, Neto ressaltou que a qualidade do atacante não é mais a mesma da primeira passagem pelo Santos.

O Neymar tomou cartão amarelo, caiu no primeiro lance, tá carequinha... Perdeu todos os cabelos, mas tá bem, tá com dinheiro. Então, tá bem. Todo santista ama o Neymar. Não tenho dúvida disso. Mas o Neymar da primeira passagem, já não existe mais

Neymar voltou ao Santos depois de um mês e dez dias e fez a sua estreia no Brasileirão. Recuperado de lesão na coxa, ele entrou no intervalo do jogo contra o Fluminense, mas não conseguiu evitar a derrota de 1 a 0, no Maracanã. Nesta segunda-feira (14), o clube demitiu Pedro Caixinha.

O Santos ainda não conseguiu vencer neste Brasileirão. O time da Vila Belmiro soma só um ponto em três jogos e ocupa o 18º lugar da tabela. O próximo compromisso é na quarta-feira (16), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, provavelmente com Neymar de titular.