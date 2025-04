Aposta certeira! Drake lucra R$ 2 milhões com vitória de Volkanovski no UFC 314

Fã de esportes e da famosa 'fezinha', o rapper Drake ficou marcado por ter um baixo aproveitamento nos seus palpites prévios em eventos esportivos de grande magnitude. No último sábado (12), porém, o artista canadense afastou a fama negativa e cravou o resultado da luta principal do UFC 314. Ao projetar uma vitória de Alexander Volkanovski contra Diego Lopes na disputa de cinturão dos pesos-penas (66 kg), o astro da música lucrou 370 mil dólares (R$ 2,1 milhões).

Embaixador da casa de apostas 'Stake', Drake investiu 545 mil dólares (R$ 3,1 milhões) na vitória simples de Volkanovski. Com uma 'odd' de 1.68, o rapper teve um retorno total de 915 mil dólares (R$ 5,3 milhões) - lucrando, assim, quase R$ 2,2 milhões com o palpite certeiro. Feliz com o resultado, o músico canadense chegou a agradecer o campeão peso-pena pelo seu desempenho contra Diego Lopes.

"Um agradecimento especial ao Volk por ter garantido aquela aposta para mim na outra noite, obrigado", destacou Drake, durante uma recente 'live' na plataforma 'Kick' ao lado do influencer Adin Ross, segundo transcrição do site 'BloodyElbow'.

Maldição de Drake

Um ávido fã de diversos esportes, Drake não só acompanha as competições, mas também costuma apostar nos resultados das principais disputas em diferentes modalidades. Inclusive, o rapper canadense ganhou a fama de 'pé frio' ao perder inúmeras apostas, muitas delas onde o time ou atleta escolhido por ele era considerado favorito. Desta vez, porém, a chamada 'Maldição de Drake' não entrou em ação, com o astro da música acertando seu palpite em Volkanovski.

Luta da Noite

A batalha de 25 minutos disputada por Diego Lopes e Alexander Volkanovski foi eleita a 'Luta da Noite' do card numerado de Miami (EUA). Desta forma, os protagonistas do UFC 314 também embolsaram, cada um, 50 mil dólares (R$ 293 mil). Em um duelo de gerações, prevaleceu a experiência do australiano, que superou o brasileiro na decisão unânime dos juízes e voltou ao posto de campeão peso-pena.

Drake bet $500,000 on Volkanovski to win at UFC 314 ? pic.twitter.com/SJTFOAJ50a

- FearBuck (@FearedBuck) April 12, 2025

