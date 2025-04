Botafogo inaugura escritório no Nilton Santos

Nesta segunda-feira, o Botafogo realizou a inauguração do novo escritório corporativo, localizado no Estádio Nilton Santos. Thairo Arruda, CEO da SAF, celebrou o momento.

"Que orgulho do Botafogo. Muita gente aqui é nova, mas queria lembrar de quem estava aqui há três anos, nesse mesmo espaço, quando éramos mais ou menos 30 pessoas e com uma infraestrutura precária. Mas nunca faltou amor, dedicação", disse.

"Três anos depois de a gente chegar, ver tudo que conquistamos, até chegar a ter o escritório mais bonito de clube do Brasil é de imenso orgulho. Não tenho palavras. É fruto do trabalho de muita gente dedicada, que virou noite para entregar o espaço que todos tenham orgulho de trabalhar"", completou.

No 5º e 6º andar, o clube priorizou a sustentabilidade. A reforma manteve grande parte do forro e do piso, além de reutilizar materiais e móveis de obras passadas.

Além disso, painéis de vedação acústica para maior privacidade em reuniões e cabines individuais foram instaladas no novo ambiente.