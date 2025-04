Santos demite o técnico Pedro Caixinha

Pedro Caixinha não é mais técnico do Santos. O clube decidiu demitir o treinador nesta segunda-feira, um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O português não resistiu à sequência de resultados ruins. O time não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então, foram três derrotas e um empate.

O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o Clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman.

Caixinha foi anunciado no final de 2024, para substituir Fábio Carille. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

O Alvinegro Praiano foi eliminado na semifinal do Paulistão e, atualmente, ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto em três rodadas. Em meio a este cenário, o português vinha sofrendo forte pressão da torcida.

A diretoria do Santos agora corre para encontrar um novo comandante. A equipe entra em campo novamente na quarta-feira, quando recebe o Atlético-MG, pela quarta rodada da liga nacional. O embate será às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.