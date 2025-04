Luis Enrique exalta PSG na casa do Aston Villa: 'Mostrar que somos fortes para ir à semifinal'

Não faz muito tempo, Luis Enrique trocava rusgas com jornalistas por cobranças ao futebol inconstante do Paris Saint-Germain. A equipe embalou, ganhou o Campeonato Francês invicto, emplacou sete vitórias seguidas e está muito perto das semifinais da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe visita o Aston Villa com vantagem de 3 a 1 e o treinador espanhol promete postura ofensiva por confirmação da força e da fase.

"O nosso objetivo é claro: ir em busca da vitória. Queremos continuar a melhorar coletivamente para chegar o mais alto possível e mostrar que somos fortes o suficiente para ir à semifinal", afirmou o treinador.

Nada, contudo, de desprezar o rival de Birmingham. "Vimos o Aston Villa jogar contra os melhores times da Inglaterra - City, Arsenal e Liverpool - e sempre pensamos nos cenários que vão acontecer. Acho que amanhã eles vão defender mais alto e, se tiverem sucesso, vão recuperar a bola mais perto do nosso gol", avaliou. É um jogo de volta, então é arriscado e difícil de prever (resultados). Será uma partida muito interessante."

Os números do PSG na temporada, entretanto, dão respaldo para discurso extremamente confiante de Luis Enrique. "O PSG é sem dúvida uma das melhores equipes da Europa. Do ponto de vista estatístico, basta olhar para os números: posse de bola, chances concedidas e chances criadas falam por si", exaltou. "Depois que encontramos nossa eficiência, nos tornamos um dos melhores times e o objetivo agora é continuar progredindo para chegar o mais longe possível."

O técnico aproveitou para dar uma provocada nos jornalistas franceses ao ressaltar que quando todos ficaram contra ele, significou que "estava fazendo a coisa certa." Aproveitou o desabafo para mais uma vez mostrar sua ambição na Inglaterra. "Vencemos o jogo de ida, mas não vamos para o jogo de volta com certezas (de vaga garantida). O que nos move é a nossa ambição de vencer."