Sem Coutinho e Tchê Tchê, Vasco divulga lista de relacionados para visitar o Ceará pelo Brasileiro

O Vasco divulgou, nesta segunda-feira, a lista dos atletas relacionados para o duelo contra o Ceará, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão. O técnico Fábio Carille vai precisar lidar com desfalques de peso.

Philippe Coutinho, titular na vitória sobre o Sport, no último sábado, vai ser poupado pela comissão técnica e não viaja para Fortaleza. O meia Lucas Oliveira, com dores na coxa esquerda, também será preservado.

O zagueiro Mauricio Lemos segue se recuperando de uma fratura na costela, sofrida na última terça-feira, e desfalca o Vasco.

? Jogadores relacionados para a viagem rumo a Fortaleza! ??? ?? Lemos: o atleta foi diagnosticado com uma fratura na 12ª costela direita após trauma direto no jogo contra o Puerto Cabello. Faz tratamento intensivo no DESP. ?? Oliveira: o atleta apresentou dores musculares na... pic.twitter.com/c8cHCMXg8E ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 14, 2025

Além deles, Puma Rodríguez e Tchê-Tchê foram liberados da partida pela diretoria do clube para atender a questões pessoais. Segundo o jornal O Dia, o lateral direito uruguaio ficou de fora da partida contra o Ceará para acompanhar o nascimento de seu segundo filho.

Por outro lado, Jean David, Mateus Carvalho e Paulo Ricardo assumiram as vagas na lista dos relacionados.

Com a vitória sobre o Sport, por 3 a 1, o Vasco assumiu a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos conquistados. O Ceará vem de derrota diante do Juventude, também no último sábado, por 2 a 1, e ocupa a 8ª colocação, com quatro pontos.

Confira a lista completa dos relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo



Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulo Ricardo e Victor Luís



Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas e Luiz Gustavo



Meias: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Souza, Paulinho Paula e Dimitri Payet



Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Benjamín Garré, Jean David, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Pablo Vegetti