Filho de Cano encontra Neymar, ganha camisa do Santos e dorme abraçado ao presente

O Santos visitou o Fluminense neste domingo, no Maracanã, em jogo que marcou a volta de Neymar aos gramados. O craque encontrou o filho de Germán Cano, centroavante tricolor, e o presenteou com sua camisa.

Depois do jogo, o atacante do Fluminense publicou um stories em sua conta no Instagram em que o garoto aparece dormindo abraçado à camisa de Neymar. Cano agradeceu ao jogador santista pelo presente.

Acho que a FluKids gostou de encontrar o Neymar Jr., né? Que momento! ??? pic.twitter.com/g6SouxjmTr ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 14, 2025

Antes da bola rolar, o camisa 10 do Peixe encontrou e cumprimentou algumas crianças torcedoras do Fluminense. Entre elas, estava o filho do atacante argentino.

Dentro de campo, quem se deu melhor foi Cano. O Fluminense venceu com gol de Samuel Xavier, no último lance, e conquistou mais três pontos no Campeonato Brasileiro. O Santos, por sua vez, segue sem vencer na competição.