São Paulo se reapresenta ainda sem perspectiva de contar com retorno de lesionados

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda para iniciar sua preparação para o próximo compromisso da temporada, que acontece quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra o Cruzeiro, no último domingo, realizaram um trabalho regenerativo e de força preventiva. As atividades aconteceram tanto nas dependências internas do CT quanto no campo.

Arboleda, que se recupera de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, participou de atividades no Reffis Plus e também correu no gramado, assim como Pablo Maia e Lucas, que tratam uma cirurgia no tornozelo direito e um trauma no joelho direito, respectivamente. Oscar, por sua vez, se limitou a tratamento nas dependências internas do CT.

Justamente por isso, a tendência é que o técnico Luis Zubeldía não conte com nenhum dos lesionados para o duelo de quarta-feira contra o Botafogo. Com apenas mais um treinamento antes de viajar ao Rio de Janeiro, o comandante argentino mais uma vez terá de lidar com esses importantes desfalques, todos considerados titulares da equipe.

Os demais atletas do São Paulo participaram de um treino em espaço curto focado em posse de bola nesta segunda-feira. Em seguida, houve um jogo em dimensões reduzidas alternando com estímulos de aceleração.

O Tricolor finaliza nesta terça-feira sua preparação para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Com três empates nas três primeiras rodadas, a equipe comandada pelo pressionado Luis Zubeldía precisa reagir urgentemente.