Jogadora de futebol e família morrem em acidente aéreo nos Estados Unidos

Karenna Groff, ex-jogadora de futebol, morreu aos 24 anos após acidente aéreo em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Além da atleta, indivíduos da família da norte-americana também não resistiram.

O que aconteceu

Michael Groff e Joy Saini, pais da atleta, Jared Groff , seu irmão, e a companheira, Alexia Duarte, e o namorado da jogadora, James Santoro, também foram vítimas. Karenna Groff estava matriculada na faculdade de medicina, disse a família à BBC, e jogava pela equipe de futebol do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Segundo o New York Times, o piloto era o pai da família. A BBC relatou que, em comunicado dos familiares, Michael Groff era classificado como "experiente" na função.

A ex-jogadora foi nomeada Mulher do Ano pela Associação Atlética Universitária Nacional (NCAA) em 2022. Segundo Todd Inman, funcionário do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), disse em coletiva de imprensa que o avião tinha cabine moderna e o controle de tráfego tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve respostas.