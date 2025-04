Palmeiras confirma lesão de zagueiro em reapresentação após o Dérbi

O zagueiro Murilo será desfalque do Palmeiras nos próximos jogos.

O que aconteceu

O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje na Academia de Futebol após a vitória no Dérbi e exames constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita do zagueiro. Murilo sentiu lesão no aquecimento do clássico e sequer entrou em campo.

Marcos Rocha teve o mesmo problema na coxa no jogo de ida da final do Paulistão, no dia 16 de março, e ainda não ganhou minutos — ele voltou a ser relacionado justamente no Dérbi deste fim de semana.

Quem atuou por 45 minutos ou mais no Dérbi seguiram cronograma regenerativo. Os demais fizeram um treino técnico com jogos em campo reduzido e objetivos determinados pela comissão.

Já Bruno Fuchs, que sentiu um desconforto muscular durante o clássico, não tem lesão. O zagueiro ficou o segundo tempo com gelo na coxa e hoje seguiu trabalho regenerativo.

Com a vitória no fim de semana, o Palmeiras chegou ao quarto triunfo consecutivo: 3x2 contra o Sporting Cristal, 2x1 contra o Sport, 1x0 contra o Cerro Porteño e 2x0 contra o Corinthians.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio.