Aos 38 anos, Payet é o líder de assistências do Vasco desde a estreia pelo clube

Contratado pelo Vasco em 2023, o meia francês Dimitri Payet é o líder de assistências do elenco desde a sua estreia. Segundo dados do Sofascore, ele deu 13 passes para gol em 74 jogos pelo clube.

O francês também balançou as redes sete vezes pelo Vasco. Assim, com 20 participações em gols, Payet é o vice-líder do elenco no quesito. Ele fica atrás apenas de Vegetti, que contribuiu em 29 tentos.

Dimitri Payet entre todos do @VascodaGama desde a estreia pelo clube (74 jogos): 1º em assistências (13)

2º em participações em gols (20)

2º em grandes chances criadas (12)

2º em dribles certos (77)

3º em finalizações no gol (21)

3º em Nota Sofascore (7.13) ??? pic.twitter.com/AbFPnrlikL ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 14, 2025

Apesar de ser o maior "garçom" do elenco, Payet tem contrato até junho e futuro incerto no clube, que tenta manter manter seu lugar denro do G4 do Campeonato Brasileiro.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Ceará, no Castelão, em jogo válido pela quarta rodada do torneio nacional