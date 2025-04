Técnico do Mirassol vê evolução e promete time mais eficiente contra o Grêmio

Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Rafael Guanaes destacou a consistência e o crescimento do seu elenco ao projetar o confronto diante do Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, pela quarta rodada da competição. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador.

"O grupo está estreando na Série A e vem desempenhando. Pegar times de Libertadores e com grandes nomes, não é fácil. A equipe vem sendo consistente. Vamos nos tornar mais eficientes e crescer coletivamente. É um bom início, apesar de não ter vencido. Estamos em uma boa direção e vamos conquistar resultados positivos em breve", afirmou o treinador.

Guanaes também citou a necessidade de corrigir detalhes, especialmente na parte defensiva, e aumentar a concentração nos momentos finais de cada tempo. Segundo ele, isso pode ser determinante em partidas equilibradas como a que se aproxima.

"Esse final de tempo exige mais concentração até pelo desgaste. Precisamos evoluir defensivamente em cruzamentos. Vamos insistir também em coisas boas que temos conseguido aplicar. Vamos buscar essa eficiência para buscar a vitória", completou.

No comando da equipe desde o fim do Paulistão, o treinador valoriza a construção coletiva e o amadurecimento do grupo. Para ele, o elenco tem assimilado bem as ideias e dado mostras de que pode competir em alto nível.

"A equipe está criando uma cara. É pouco tempo do meu trabalho, mas estou gostando de aspectos coletivos. Não ter só 11, pensando em cada jogo de uma forma. Poder contar com todos para ter uma equipe coesa", afirmou.