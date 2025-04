Flamengo dá sorte? Colunistas avaliam tática não intencional de Filipe Luís

Filipe Luís admitiu, após a vitória sobre o Grêmio, que o Flamengo não tem o plano de recuar para explorar as costas da defesa adversária, apesar de fazer isso muitas vezes. Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos debateram o tema, na Live do Clube.

Os colunistas apontaram que a declaração de Filipe Luís é surpreendente e que muitos analistas de futebol chegaram a elogiar e a mapear um plano que se mostrou inexistente.

Mattos: Parece proposital, mas é adaptação

Uma coisa que eu achei curiosa na entrevista do Filipe Luís depois: sempre achei que essa tática do Flamengo de atrair o adversário para depois sair nas costas fosse uma coisa pensada, mas ele diz que não. Ele não queria que o time fosse pressionado. Então, o time acha alternativas quando é pressionado e sai com a qualidade dos zagueiros e do goleiro.

[...] Ele disse que a intenção não é essa, mas que acaba usando quando é pressionado. E era algo dado como certo. Já vi até análises táticas. Eu mesmo achava isso.

Rodrigo Mattos

RMP: O Filipe Luís 'desmentiu' muita gente

Eu vi um programa inteiro elogiando essa tática. Louvando o fato de o Flamengo atrair o adversário para usar as costas. E o Filipe Luís desmentiu isso. Ele não planeja isso.

Renato Maurício Prado

