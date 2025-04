Como Abel vai usar Paulinho no Palmeiras? PVC explica

Paulinho pode jogar como atacante de lado, mas Abel Ferreira pretende usá-lo também como segundo atacante pelo meio, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

PVC destacou que Paulinho estreou jogando por dentro no Palmeiras.

O Paulinho jogou 14 minutos. Entrou aos 31 minutos do segundo tempo e entrou muito bem. Quase fez um gol, participou bem na função do Estevão e esse é um bom spoiler para entender o que o Abel está pensando.

O Abel está pensando o Paulinho como segundo atacante por dentro. Não quer dizer que ele não possa jogar pelo lado, mas ele está pensando o Paulinho na posição do Raphael Veiga, na posição que o Estêvão está jogando agora.

De acordo com o colunista, apesar da boa impressão deixada na estreia, o Palmeiras não tem pressa com Paulinho, que voltou a disputar uma partida profissional após cinco meses.

Como o time está redondo nesse momento, ele vai entrar à medida que tiver condição física.

O Palmeiras não vai apressar -- Paulinho vai jogar 10 minutos aqui, 15 minutos ali, 20 minutos acolá, até ter condição ideal de jogo.

Hernan: Pablo Maia deve voltar ao São Paulo antes da parada do Mundial

Pablo Maia tem uma recuperação surpreendente da cirurgia no tornozelo e deve voltar a jogar pelo São Paulo dois meses antes do previsto, informou o colunista André Hernan.

Segundo apurou Hernan, o volante deve estar à disposição de Luis Zubeldía antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Semana que vem o Pablo Maia já deve ir para transição de campo. Aí passa por um período de transição física, não é do dia para noite, mas a expectativa é que antes da parada da Data Fifa o Pablo Maia já esteja jogando, à disposição do Zubeldía para jogar.

A ideia é que ele jogue, esteja a pleno vapor, antes da parada da Data Fifa e para o Mundial de Clubes. Pelos cálculos do departamento médico do São Paulo, o Pablo Maia está surpreendendo na recuperação e deve adiantar a volta em um mês e meio a dois meses antes do prazo inicial.

É um super-recuperação que está surpreendendo muita gente no São Paulo.

Pablo Maia está longe dos gramados desde o fim de fevereiro, quando passou por uma cirgurgia nos ligamentos do tornozelo direito.

