Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Após folgar no último domingo, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O grupo abriu a preparação para a partida contra o Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores iniciaram as atividades com um trabalho de força na academia e, depois, rumaram ao gramado para o aquecimento. Os atletas que disputaram mais de 45 minutos no clássico contra o Palmeiras, no último sábado, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Os demais jogadores do elenco, por sua vez, permaneceram no campo para um exercício de enfrentamento e finalização entre ataque e defesa. O grupo ainda disputou um jogo em campo reduzido.

Para o confronto, o técnico Ramón Díaz deve seguir tendo as ausências de Hugo Souza (lesão muscular no retofemoral na coxa direita) e Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito). Já Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo) é dúvida, assim como Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral coxa esquerda).

Por outro lado, a comissão técnica vive a expectativa de poder contar com o retorno de Gustavo Henrique. O zagueiro vinha sendo desfalque por causa de um incômodo na coxa direita, mas seu retorno é esperado para essa semana caso ele, de fato, reúna condições de jogo.

O Corinthians ainda tem mais um dia de preparação antes do embate contra o Fluminense. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão.

O Timão ocupa a nona colocação na tabela de classificação, com quatro pontos. A equipe alvinegra vem de uma derrota por 2 a 0 no Derby, e procura dar uma resposta à Fiel Torcida no embate desta quarta-feira.