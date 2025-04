Neymar se despede de Caixinha, demitido do Santos: 'Foi um prazer'

O meia-atacante Neymar utilizou sua conta no Instagram para mandar uma mensagem ao técnico Pedro Caixinha, demitido do Santos nesta segunda-feira. O camisa 10 do Peixe se despediu do treinador e o agradeceu pelo período de trabalho.

"Mister... foi um prazer enorme trabalhar com você. Te desejo muito sucesso em sua vida, obrigado por tudo", escreveu Neymar, em publicação nos stories de seu Instagram.

O português não resistiu à sequência de resultados ruins. O time não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então, foram três derrotas e um empate.

Caixinha foi anunciado no final de 2024, para substituir Fábio Carille. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

Com Neymar, o comandante acumulou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito jogos. O craque santista contribuiu com três gols e três assistências no período.

O Alvinegro Praiano foi eliminado na semifinal do Paulistão e, atualmente, ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto em três rodadas. Em meio a este cenário, o português vinha sofrendo forte pressão da torcida.

A equipe entra em campo novamente na quarta-feira, quando recebe o Atlético-MG, pela quarta rodada da liga nacional. O embate será às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.